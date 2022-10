Bei bes­tem Wet­ter sind am Mon­tag vie­le Be­su­cher zum 4. Al­lianz-Süd­s­pess­art-Fest in und um die Fest­hal­le nach Faul­bach ge­kom­men. Nach drei Fes­ten in Al­ten­buch, Col­len­berg und Dorf­pro­zel­ten wur­de die Rei­he nun nach län­ge­rer Co­ro­na-Pau­se in Faul­bach fort­ge­setzt.