»Alleskönner Wald«: Kreis-CSU informiert sich über Forstpolitik

Online-Veranstaltung: Experten geben Auskunft

Miltenberg 30.01.2022

Darunter: Martin Schöffel, Mitglied im bayerischen Landtag, Vorsitzender des Arbeitskreises Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und somit der agrarpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Er bezeichnete den Wald als Alleskönner: Lebens- und Erholungsraum, Klimaschützer, Wirtschaftsfaktor und noch viel mehr«. Bayern investiere seit Jahrzehnten in den Waldumbau, um klimafeste Mischwälder aufzubauen. Aktuell seien 80 Millionen Euro im Haushalt des Forstministeriums für den Waldschutz und den Waldumbau zur Verfügung gestellt, so Schöffel.

30 Millionen neue Bäume

Der bewirtschaftete Wald sei der beste Klimawald, weil das CO2 in Holz langfristig gebunden werde und zugleich werde durch die Forstwirtschaft auch auf Lebensräume für Insekten und Wildtiere geachtet. Private Waldbesitzer und Kommunen würden beim Waldumbau unterstützt. Zudem sollen in den nächsten fünf Jahren 30 Millionen neue Bäume in den Staatswäldern gepflanzt werden.

Die EU-Waldstrategie 2030, welche eine Ausweitung streng geschützter Gebiete auf zehn Prozent der Landfläche vorsieht, gab Schöffel eine Absage: »In Zeiten des Klimawandels geht es mir um den Erhalt und den Umbau des Waldes mit klimastabilen Bauarten und CO2-Bindung, großflächige Stilllegungen sind der falsche Weg. Die Eigentumsrechte müssen auch von Europa geachtet werden. Wir brauchen nicht noch mehr Bürokratie, das würde aber durch die Überwachung der Forstwirtschaft und der Auskunftspflicht gegenüber der EU-Kommission dazu führen.«

Ute Seeling - Direktorin der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften an der BFH in Zollikofen (Bern, Schweiz) und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft - betonte, dass die EU-Kommission gar nicht die politische Zuständigkeit für die Forstwirtschaft habe, diese liege vielmehr bei den Mitgliedstaaten. »Die Forstpolitik braucht den regionalen Bezug, und in Deutschland liegt die Zuständigkeit bei Bund und Ländern. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung kann nur durch die Waldbesitzenden und die Fachleute vor Ort durchgeführt werden. Großflächige Stilllegungen sind der falsche Weg, wenn der Wald nicht nur CO2 binden, sondern seine Wirkung als CO2 Senke entfalten soll.« In dem aktuellen Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeslandwirtschaftsministerium, in dem Seeling auch Mitglied ist, empfehlen die Wissenschaftler, die Wälder in Deutschland durch aktive Bewirtschaftung klimafit zu machen, heißt es in der Mitteilung.

Hubert Astraschewsky, seines Zeichens regionaler Förster, berichtete von den lokalen Bemühungen im Waldumbau mit standortangepassten und klimastabilen Bäumen. Es zeige sich in den letzten Jahren, dass die heimischen Waldbäume mit zunehmenden Trockenstress zu kämpfen haben. So werde bei Trockenheit zunächst die Assimilation eingeschränkt, halte diese länger an, dann treten unterschiedliche Reaktionen und ein höheres Risiko für Insektenbefall auf, hierbei sterben vor allem Altbestände ab. »Oberstes Ziel muss daher sein, alte Bestände in Verjüngung zu bringen, solange dies noch möglich ist um die nachfolgenden Waldgenerationen zu sichern und damit die Waldfunktionen zu erhalten und teilweise wieder herzustellen.

kwo