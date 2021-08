Alles dreht sich um die Biene

Lena und Daniel Neuberger betreiben die Miltenberger Altstadt-Imkerei

Auch wenn das Finanzamt Imker erst ab 30 Völkern als steuerlich »interessant« einstuft und ein Berufsimker nach Verbandsangaben mindestens 100 Völker braucht, um davon leben zu können, sind die Bienen für das Paar längst mehr als ein Hobby.

Nach einem Schnupperkurs beim Imker-Ortsverein Miltenberg im Jahr 2014 sind inzwischen beide »geprüfte Freizeitimker«, produzieren neben Honig auch Honiglikör und -wein, Kerzen sowie Cremes und Pflegemittel aus Bienenwachs und Propolis, einem von ihren Bienen produzierten Harz mit antibiotischer Wirkung. Und für alles zusammen gibt es ein Label und einen Namen: die Altstadt-Imkerei.

Trend in Großstädten

Mit dem Trend zum urban beekeeping, der städtischen Bienenhaltung, die in Metropolen wie New York und Paris, aber auch in deutschen Großstädten wie Berlin boomt, habe ihre Stadtimkerei jedoch nicht viel zu tun, sagt Daniel Neuberger: »Ich war vor dem Trend.« Mit dem idealistischen Ansatz vieler imkernder Großstädter »Ich kauf mir ein Bienenvolk und rette damit die Welt« kann er nicht viel anfangen.

Vom urban beekeeping ist die Altstadt-Imkerei auch deshalb weit entfernt, weil die Bienenstöcke zwar mitten in der Stadt, aber doch mitten im Grünen stehen. Wer vom Kopfsteinpflaster der Hauptstraße auf die Fachwerkfassade des Hauses mit der Nummer 147 blickt, kann sich nicht vorstellen, welche Naturoase dahinter verborgen liegt.

300 Treppenstufen

Neubergers Bienen haben es nur ein paar Flügelschläge weit hinauf über die Stadtmauer bis zum Wald oder hinunter an den Main zu den Linden, deren Blütennektar für fruchtig-aromatischen Honig sorgt. Für das Imkerpaar ist der besondere Garten Lust und Last zugleich. Denn die »wenigen Flügelschläge« hinauf oder hinab bedeuten für sie gut 300 Treppenstufen.

Erst geht es im Haus drei Stockwerke hoch unters Dach, von dort durch eine niedere Tür hinaus auf die Terrasse und weiter in den stufig angelegten und trotz vieler Arbeit in den vergangenen Jahren immer noch romantisch verwilderten Garten, in dem weitere steile Treppen zu den Bienenstöcken unmittelbar an der Stadtmauer führen.

»Da überlege ich vor jedem Gang zweimal, was ich oben brauche«, sagt der Imker und zeigt auf seine »Herausforderung« der nächsten Tage: ein hoher Stapel Kartons - Winterfutter für die Bienen - jeder 15 Kilo schwer.

Daniel Neuberger sagt, ihn habe schon im Probejahr mit dem ersten Volk die Biene »richtig gepackt«. Seither ist nicht nur die Zahl seiner Völker stetig gewachsen, der 36-Jährige hat sich auch intensiv mit der Imkerei beschäftigt, viel gelesen, Kurse und Prüfungen absolviert und ist inzwischen Bienen-Fachwart und Bienen-Sachverständiger.

Lösungen, Salben, Cremes

Seine Frau Lena hat als gelernte Kosmetikerin die Pflegeprodukte der Altstadtimkerei entwickelt. Selbst hergestellt werden Lösungen, Salben, Cremes und Lippenbalsam mit Propolis sowie Wachstücher zum Frischhalten von Lebensmittelung und ein Bartbalsam.

Von der Altstadt-Imkerei im Herzen Miltenbergs wird bald noch mehr zu sehen sein, als das Schild mit der Biene am Ausleger ihres Wohnhauses. Hinter den derzeit abgeklebten Schaufenstern im Erdgeschoss richten die beiden eine Filiale von Lena Neubergers Kosmetikstudio und einen Verkaufs- und Schauraum der Imkerei ein.

»Das Hobby trägt sich mittlerweile«, sagt Daniel Neuberger, der aber trotzdem nicht daran denkt, die Imkerei zu seinem Hauptberuf zu machen. Allerdings hat der Informatiker in den vergangenen Jahren, als die Zahl seiner Völker immer weiter zunahm, seinen Chef überzeugt, anstehende Gehaltserhöhungen in zusätzliche Freizeit umzuwandeln, um mehr Zeit für seine Bienen zu haben.

Dabei hatte alles so klein und harmlos angefangen. »Wir waren nach Miltenberg gezogen, hatten diesen tollen Garten und haben davon gesprochen, ob wir uns nicht Bienen als gemeinsames Hobby zulegen wollen«, erinnert sich das Paar. Nur wenige Tage später entdeckte Daniel Neuberger eine kleine Anzeige mit dem Angebot des Imkervereins Miltenberg, Anfängern ein Bienenvolk zur Verfügung zu stellen und sie durch das erste Bienenjahr zu begleiten.

Altimker als Pate

Für diese Betreuung durch einen erfahrenen Imker aus Ebenheid ist Daniel Neuberger heute noch dankbar; auch weil er »seinen Altimker« immer noch um Rat fragen kann - und manchmal muss: »Selbst nach sieben Jahren gibt es Dinge, die für mich völlig neu sind.« Aus der Patenschaft ist inzwischen auch eine Partnerschaft geworden: »Für Honiglikör und -wein haben wir eine Erzeugergemeinschaft.«

Und es blieb nicht nur bei Dankbarkeit für den Lehrmeister, auch der Imkerverein Miltenberg hat zwei Mitglieder gewonnen, die sich auch gleich engagierten: Lena als Schriftführerin, Daniel als Schatzmeister. Außerdem ist Daniel inzwischen selbst Pate und betreut drei Neuimker. > Seite 1

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Stadtimkern - urban beekeeping Schon vor dem großen Volksbegehren "Rettet die Bienen" gab es in Großstädten wie Berlin bei jungen Leuten den Trend zum urban beekeeping, zum städtischen Bienenhalten. Keimzelle der Hinterhof-Bienenzucht war schon vor gut drei Jahrzehnten Paris. Und tatsächlich entpuppte sich die Stadt für die Honigbiene als guter Lebensraum. Parkanlagen, Alleen, Gärten und selbst Balkonpflanzen bieten den Insekten ausreichende und abwechslungsreiche Nahrungsquellen. Außerdem lieben Honigbienen die Wärme, und Städte sind in der Regel zwei bis drei Grad wärmer als ihr Umland. Auf den Trend folgt die Initiative "Deutschland summt", die nicht nur die Stadtimkerei fördern, sondern die Städte insgesamt bienen- und insektenfreundlicher machen will. Deren Gründern, Corinna Hölzer und Cornelis Hemmer, geht es darum Natur ins städtische Umfeld zu bringen und eine gesunde Lebensweise nach außen zu tragen. Beim Deutschen Imkerbund hat der Trend jedoch nicht nur Freude ausgelöst. Dass sich so viele junge Leute für das Halten von Bienen interessieren, begrüßt der Imkerbund-Präsident Peter Maske, warnt aber, dass es mit dem Kauf eines Volkes nicht getan sei. Eine gewisse Ausbildung sei notwendig. Wenn ungeübte Halter ihr Volk sich selbst überließen, wachse die Gefahr von Krankheiten wie der Varroamilbe auch für andere Völker. Halter müssten unbedingt in der Lage sein Krankheiten zu erkennen und zu bekämpfen. Zusätzlich siehe man in der Stadtimker-Hochburg Berlin bereits Ansätze zu einer "Überbevölkerung". In Städten ist das Futterangebot begrenzt. Die fleißigen Honigbienen machen dort ihren wildlebenden Artgenossen, Hummeln und anderen Insekten Konkurrenz. kü