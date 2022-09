Oh­ne Ra­ke­ten und Böl­ler­schüs­se - we­gen Tro­cken­heit - ist am Sonn­tag in Mil­ten­berg die 653. Mi­chae­lis­mes­se zu En­de ge­gan­gen. Die Be­su­cher ström­ten zu Tau­sen­den auf das Mes­se­ge­län­de, vor al­lem na­tür­lich in das neue Zelt. Zehn Ta­ge fei­ern, Mu­sik und über­wie­gend gu­te Lau­ne ge­hen zu En­de. Wir las­sen die Be­tei­lig­ten ei­ne klei­ne Bi­lanz zie­hen.