Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alle Eschauer Straßen jetzt mit LED-Lampen

Eschau hat Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt - 76 Tonnen weniger Kohlendioxid- Ausstoß im Jahr

Eschau 16.09.2022 - 18:58 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Im November 2020 hatte der Gemeinderat die Grundsatzentscheidung getroffen, die kommunalen Straßenbeleuchtungsanlagen in Eschau und in den Ortsteilen Sommerau, Hobbach und Wildensee sowie in den Weilern Unteraulenbach und Wildenstein auf eine klima- und umweltfreundliche sowie energie- und kosteneffiziente LED-Beleuchtung umzustellen. Die Bayernwerk Netz hat dies zwischenzeitlich realisiert. Umgestellt wurden insgesamt 422 Brennstellen mit insgesamt 430 Leuchtmitteln. Zusätzlich wurden 45 »gestalterische Leuchten« mit LED-Retrofit-Leuchtmitteln umgerüstet. Damit ist Eschau nach eigenen Angaben eine der ersten Gemeinden im Landkreis, die ihre Beleuchtung vollständig auf LED umgestellt haben. Laut Frank Schneider vom Bayernwerk beträgt die jährliche Energieeinsparung rund 150.000 Kilowattstunden.

ro