Alin Kießling leitet Selbsthilfegruppe "Drogenfrei-Erleben" für Betroffene aus Miltenberg

Drogensucht: Nicht mehr im Rausch gefangen

Obernburg 17.11.2021

Der Sucht zu entrinnen, ist nicht leicht.

Soll das ewig so weitergehen? Das hatte sich nicht nur Paul zwischendurch gefragt. Unter seiner Sucht litt auch Pauls Lebensgefährtin, es litt seine Tochter. Zu keiner von beiden hat der Miltenberger heute noch Kontakt. Und das ist das, was ihn am allermeisten schmerzt, denkt er an seine Suchtjahre zurück. Das viele Geld, das er für Rauschmittel vergeudete, reut ihn im Vergleich dazu weit weniger. Laut Alin Kießling ist Paul kein Einzelfall. Viele Menschen, die exzessiv Drogen konsumierten, zerstörten ihr soziales Netz. "Einer unserer Gruppenteilnehmer hat es nun nach zehn Jahren erstmals geschafft, seinem Sohn wieder einen Brief zu schreiben", schildert sie.

Gemeinsam für das gleiche Ziel

Paul hilft es sehr, jede Woche Leute zu treffen, die das gleiche Ziel haben wie er. Zwölf Männer und Frauen zwischen 18 und 48 Jahren gehören im Moment zum festen Kern der Gruppe. Alle sind entschlossen, künftig ein Leben ohne Drogen zu führen. Alle wollen ihre Drogensucht aufarbeiten. Alle kennen aber auch bis heute Momente, in denen es sehr schwierig ist, nichts zu konsumieren. Kein Haschisch. Kein Kokain. Kein Heroin. Und auch keinen Tropfen Alkohol. Ist der Suchtdruck ganz schlimm, können sie Alin Kießling anrufen. Selbst am Wochenende. "Mir ist es ein Herzensanliegen, Menschen mit Drogensucht zu unterstützen", sagt die 51-Jährige.

Die Gruppenmitglieder beweisen, dass sich Abhängige nicht dreinfinden müssen in das Schicksal "Sucht". Allerdings wird aus den Gesprächen gleichfalls deutlich, dass jeder und jede einzelne sozusagen einen "Grund" dafür hatte, in die Sucht zu schlittern. "Paul zum Beispiel wurde von seinem Vater geschlagen, er erhielt auch oft Verbote oder wurde eingesperrt, außerdem musste er mit ansehen, wie seine Mutter geschlagen wurde", berichtet Alin Kießling. Paul wurde damit um das betrogen, was Kinder essenziell brauchen, um mit Urvertrauen in die Welt hineinwachsen zu können: "Ihm fehlte Liebe." Dies sei bei den meisten Drogensüchtigen der Fall.

Alin Kießling ist von Haus aus sehr offen gegenüber Menschen - und zwar vor allem gegenüber Zeitgenossen, die etwas "anders" sind. Sie selbst, erzählt die Heilpraktikerin, habe ein "sehr bewegtes Leben" hinter sich: "Allerdings ohne Drogen." Alin Kießling stammt aus der DDR. In Thüringen wuchs sie auf. Später im Westen begann sie ein komplett neues Leben. 2010 zog sie in den Landkreis Miltenberg und eröffnete dort eine heiltherapeutische Praxis: "Hier habe ich mit Menschen zwischen 5 und 91 Jahren zu tun." Immer wieder sei sie mit dem Thema "Drogensucht" konfrontiert worden. So entwickelte sich die Idee, eine angeleitete Selbsthilfegruppe zu gründen.

Ein neues soziales Netz

Aus der Drogensucht auszusteigen, bedeutet meist, seine bisherige Community zu verlieren. Bewegen sich doch Menschen, die täglich Speed, Ecstasy oder Kokain konsumieren, vor allem in Kreisen, in denen harte Drogen genommen werden. Der Kontakt zu "normalen" Mitbürgern bröckelt immer stärker. Nach Entgiftung und Entwöhnung stellt sich die Frage, wie man sich ein neues soziales Netz aufbauen kann. Gerade vor diesem Hintergrund sind Gruppen so wichtig. Das Gute an Selbsthilfegruppen ist, dass man einander sehr gut kennenlernt. Auch haben viele ähnliche Probleme, so Alin Kießling: "Nicht selten ist zum Beispiel der Führerschein weg."

Wer exzessiv Drogen nimmt, interessiert sich auch nicht mehr sehr für Hobbys. Wobei die Sache letztlich umgekehrt interpretiert werden müsste: Menschen, die Drogen nehmen, fliehen nicht umsonst ins Vergessen. In ihnen wühlen Erinnerungen und Emotionen, die verhindern, dass sie sich auf Hobbys wie Malen oder Schachspielen konzentrieren können. Paul zum Beispiel musste den Suizid des einzigen von ihm geliebten Mitglieds seiner Familie verkraften, was im jahrelang nicht gelungen war. Durch Therapie und die Selbsthilfegruppe versucht er, sich innerlich zu befreien. Inzwischen kann er sich wieder Hobbys widmen. "Er renoviert und restauriert gern", so Alin Kießling.

Änderungen fallen jedem schwer

Im eigenen Leben eine Änderung zu bewirken, ist grundsätzlich schwer. Das kann jeder bestätigen, der mit überflüssigen Pfunden kämpft. Und schon tausend Diäten hinter sich hat. Etwas Gutes zu essen, beschert gute Gefühle. Bei Drogen ist der Effekt noch deutlich intensiver. Deshalb ist es für Rauschgiftsüchtige auch noch schwerer, die Finger vom "Gift" zu lassen. Wobei natürlich jeder Abhängige von den massiven Kehrseiten der Sucht weiß.

Drogensucht kann in die JVA führen. Zum einen aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zum anderen aufgrund von Beschaffungskriminalität. Letztere kommt oft vor, da das Geld, das für den Rausch benötigt wird, immer schwerer aufzubringen ist. Zumal, so Alin Kießling, viele Abhängige früher oder später ihren Führerschein verlieren. Darauf folgt in nicht wenigen Fällen der Jobverlust. Schulden türmen sich auf. Wegen der dadurch entstehenden Dauerspannungen zerbrechen viele Beziehungen. Und so geht es, wird nicht selbst oder von außen gebremst, immer weiter bergab.

Pat Christ

Hintergrund: »Drogenfrei-Erleben« Die Selbsthilfegruppe »Drogenfrei-Erleben« wird von Traumatherapeutin und Suchtberaterin Alin Kießling aus Obernburg geleitet. Die kostenlosen Treffen finden seit November 2019 an jedem Freitag von 18 bis 19 Uhr in Alina Kießlings Praxis in der Obernburger Römerstraße 70 statt. Wer teilnehmen möchte, sollte vorab unter Tel. 06022 7108988 oder via Mail unter info@hlm-inspiration.de Kontakt aufnehmen. ()