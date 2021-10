Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alexander Schmitt ist jetzt Meister der Clingenburg-Küche

Gastronom nutzt Corona-Lockdown zur Weiterbildung

Klingenberg a.Main 25.10.2021

Alexander Schmitt, Juniorchef der Burgterrasse Clingenburg in Klingenberg ist Gastronom mit Leib und Seele.

Die Hotelfachschule in Heidelberg ist die älteste und renommierteste in Deutschland. Der Lehrgang selbst dauerte drei Monate. Anschließend erfolgte die theoretische und die praktische Prüfung. Insbesondere letztere hat es in sich, da der Zeitaufwand enorm ist. Insgesamt zehn Stunden dauert der praktische Teil, verteilt auf zwei Tage. Gekocht wurde ein Fünf-Gänge-Menü. Durch die Corona-Auflagen und die Maskenpflicht gab es pro Tag eine halbe Stunde mehr Zeit.

Würdevoller Titel

Alexander Schmitts Fleiß wurde belohnt: Er schloss nicht nur als Lehrgangsbester ab, sondern auch als Prüfungsbester des Jahres 2021 im Rhein-Neckar-Kreis. Von dieser Auszeichnung wusste er bis vor Kurzem allerdings noch nichts. Als er eines Nachts von der Arbeit auf der Burgterrasse nach Hause kam, stand ein Paket der IHK Mannheim vor der Tür. Darin waren, neben jeder Menge Konfetti die Auszeichnung sowie die Urkunde.»Das war eine Riesenüberraschung«, freut er sich. Die Weiterbildung zum Küchenmeister war ihm eine Herzensangelegenheit, obwohl ihm davon abgeraten wurde. Für ihn ist es einfach ein würdevoller Titel.

Schmitt ist Gastronom mit Leib und Seele. Deswegen stört ihn auch, wie negativ über die Branche geredet wird. »Die Gastronomie ist eine wunderschöne und bunte Branche, und sie bietet enorm viele Möglichkeiten.« Wie er sagt ist die Weiterbildung zum Küchenmeister nur eine davon. Auch auf die Berufsschule und die IHK, beide in Aschaffenburg, hält er große Stücke.

»Auch ein Tim Mälzer hat mal klein angefangen«

In seiner »Rock'n'Roll-Küche« auf der Clingenburg hat Schmitt sich zum Ziel gesetzt, bekannte Lebensmittel in einem neuen Licht zu präsentieren. Hier hat er auch gleich ein Beispiel parat: Eine seiner Servicekräfte hatte beispielsweise die Idee, den ursprünglichen »Gruß aus der Küche« um einen Honig-Senf-Quark zu erweitern. Gemeinsam wurde die Idee umgesetzt und ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Überhaupt bevorzugt Alexander Schmitt eine kooperative Zusammenarbeit. Dem Juniorchef der Burgterrasse ist es enorm wichtig, dass seine Mitarbeiter sich einbringen können. Auf das Thema Personalmangel angesprochen nimmt er seine Zunft in die Pflicht. Gute Mitarbeiter wollen seiner Meinung nach gepflegt werden. Der autoritäre Führungsstil von oben nach unten sei nicht mehr angesagt. Natürlich seien die Arbeitszeiten außergewöhnlich, gibt er unumwunden zu. Zudem sei die Gastronomie eine Branche, in der man viel Durchhaltevermögen und Stehvermögen benötige. »Aber auch ein Tim Mälzer«, stellt Schmitt fest, »hat mal klein angefangen.«

Miriam Weitz

Hintergrund: Küchenmeister Beim Küchenmeister handelt es sich um den traditionsreichsten Titel innerhalb der gastronomischen Meisterabschlüsse. Der Abschluss kann für Köche der perfekte Türöffner sein, um eine Führungsposition zu übernehmen und damit mehr Verantwortung. Die Weiterbildung richtet sich vornehmlich an ausgebildete Köchinnen und Köche, die mindestens ein Jahr Berufserfahrung gesammelt haben, oder an Menschen, die eine zweijährige Berufsausbildung absolviert haben und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung vorweisen können. (Quelle: IHK München)