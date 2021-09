Alexander Hoffmann will wieder das Direktmandat: Rechtsexperte mit Abo am Rednerpult

CSU-Mann seit 2013 im Bundestag

Zellingen BTW21MSP 03.09.2021 - 10:48 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Karlstadt, Marktplatz, Wahlkreis Main-Spessart, Bundestagswahl 2021, Bundestagskandidat und MdB Alexander Hoffmann. Fotograf: Björn Friedrich

Seine Reden schreibt der Jurist alle selbst. »Wenn Du Dich als Rechtspolitiker erst am Tag der Rede mit dem Thema beschäftigst, gehörst Du sowieso der Katz.« Er habe noch nie eine Rede gehalten, die er nicht selbst geschrieben habe.

Hoffmanns Spezialgebiet Rechtspolitik ist ein weites Feld. Über die Rechte für Corona-Geimpfte und Genesene spricht er am selben Tag wie über das sogenannte Facebook-Gesetz, mit dem Hasskommentatoren das Handwerk gelegt werden soll. An einem anderen Tag thematisiert er in seinen Reden die Abgeordnetenbestechung sowie den Schutz der Kinder vor sexualisierter Gewalt. Seine Sprache ist klar, nicht selten mit deutlicher Abgrenzung zur AfD.

Alles Themen mit hoher Brisanz - doch in Talkshows sieht man Hoffmann nie. Da arbeitet sich Wolfgang Bosbach (CDU) an diesen Themen ab. Wie schätzt Hoffmann selbst seine Durchschlagskraft ein? Er überlegt. »Ich glaube, um in eine Talkshow zu kommen, muss man sich über längere Zeit einen Namen machen.« Und weiter: »Ich ziehe meine Reden nicht so auf, dass ich in Talkshows eingeladen werde.«

BTW21: Speedinterview mit Alexander Hoffmann (CSU)

Wer Hoffmanns Reden hört oder seine Antworten auf abgeordnetenwatch.de liest, stuft ihn als Hardliner ein. Er ist gegen die Legalisierung von Cannabis, er will mehr Rechte für den Verfassungsschutz und er ist gegen Tempolimit auf Autobahnen. Den Begriff Hardliner lässt er gelten, auch wenn es »ein bisschen zu hart« formuliert sei. Ihm sei Klarheit wichtig, auch bei Themen, die die Bevölkerung spalten. Dementsprechend sein Slogan auf den Wahlplakaten: »Klartext für die Region.«

Immer auf Unionslinie

Bei Abstimmungen im Parlament ist er auf Unionslinie, von 2017 bis 2021 ist er kein einziges Mal aus der Reihe geschert. »Bei zwei Abstimmungen habe ich mit mir gerungen: Beim Digitalpakt und bei der CO2-Bepreisung. Ich vertrete einen ländlichen Wahlkreis. Es kann am Ende nicht sein, dass die ländlichen Regionen die benachteiligten sind.«

Sein Abstimmungsverhalten erklärt er auch damit, dass ihm die Geschlossenheit am Herzen liege. Gerade beim Infektionsschutzgesetz sei es darum gegangen, »sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Auch wenn es mal wieder von der Kommunikation - Entschuldigung - beschissen gelaufen ist.«

Ja zur B26n

Die B26n im Kreis Main-Spessart ist eines dieser konfliktträchtigen Projekte, wo er sich klar positioniert. »Ich gehöre zu denjenigen, die den Bundesverkehrswegeplan mit beschlossen haben. Die Menschen haben einen Anspruch drauf zu wissen, was ist die Meinung unseres Abgeordneten.« Gerade auch im Hinblick auf die B26n habe die Diskussion mit Parteifreund Eberhard Sinner - bis 2008 Chef der Bayerischen Staatskanzlei - ihm auch eine andere Sichtweise eröffnet.

Eberhard Sinner (76) hält Hoffmann für einen »absolut sattelfesten Abgeordneten«, der dann auch entsprechend standfest seine Meinung vertreten könne. Zur B26n habe er Hoffmann mit geschichtlichen Informationen versorgt, wie der Protest in den 90er Jahren entstanden ist. Sinner: »Man muss immer reflektieren, wie die Dinge draußen ankommen.« An Hoffmann schätze er, dass er »absolut positiv« auf Kritik reagiere und immer dialogbereit sei.

So sehr der Jurist Hoffmann die fachliche Arbeit in Berlin schätzt, ein Stubenhocker ist er nicht. Im Umgang mit dem Bürger kommt er locker und eloquent rüber, sieht sich als »Dienstleister«. Beim Fototermin mit unserer Redaktion schlendert er über den Marktplatz in Karlstadt, als würde er Modeaufnahmen für einen Herrenausstatter machen. Im Kreis Miltenberg sieht man den Main-Spessarter nicht nur im Wahlkampf.

Unser Treffen mit Hoffmann findet im CSU-Büro in Marktheidenfeld statt. Nicht bei ihm zuhause, wie wir zunächst angefragt hatten. Er legt Wert darauf, seine Privatsphäre und seine Familie zu schützen, will aber auch nicht als unnahbar wahrgenommen werden. Das führt zu Facebook-Posts, auf denen man sieht, wie er die Dachrinne selbst freikratzt.

Keine interne Konkurrenz

Der Mann aus Zellingen-Retzbach bewirbt sich zum dritten Mal um das Direktmandat. 2013 hat er es mit 51,7 Prozent geholt, 2017 mit 46,6 Prozent. Nur 2013 hatte er mit Christian Steidl (Erlenbach am Main) intern Konkurrenz, seit 2017 kann er unangefochten an den Start gehen. Niemand aus dem Kreis Miltenberg macht dem Mann aus dem Main-Spessart-Kreis seine Position streitig - obwohl das Ticket nach Berlin bisher ein Selbstläufer war.

RENATE RIES

Zur Person: Alexander Hoffmann Alexander Hoffmann (CSU) ist 46 Jahre, verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und eine Pflegetochter. Er ist aufgewachsen in Zellingen-Retzbach, wo er auch heute noch mit seiner Familie lebt. Der Jurist hat vor seiner Wahl in den Bundestag 2013 als Beamter im Landratsamt Miltenberg und bei der Stadt Würzburg gearbeitet. Er ist außerdem Marktgemeinderat in Zellingen und Mitglied des Kreistags Main-Spessart. In der Würzubrger Rechtsanwaltskanzlei Cornea & Franz arbeitet er auf Honorarbasis. Er hält sich mit Tennis und Laufen fit. (re)