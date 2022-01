Aktuelle Corona-Lage in den Helios-Kliniken Miltenberg-Erlenbach

Hohe Impfquote unter Mitarbeitern - Wenig Patienten und Quarantänefälle

In den rund 90 Prozent seien die Mitarbeiter von Servicegesellschaften zwar nicht mitinbegriffen, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten sei aber ohnehin relativ überschaubar. "Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch Abfragen laufen und Impfungen geplant sind, sind wir zuversichtlich, dass sich diese Quote weiter verbessern wird", so Kern (siehe dazu auch den Artikel "Pflegekräfte gefragt wie nie").

Pandemiestab tagt regelmäßig

Wir wollten zudem wissen, ob es einen Notfallplan gibt, sollten viele Mitarbeiter zum Beispiel wegen Omikron ausfallen. Hierauf antwortete die Helios-Pressesprecherin: "Der Pandemiestab tagt weiterhin regelmäßig, sodass im Zweifelsfall kurzfristig auf veränderte Situationen reagiert werden kann." Dazu zählten Besucherstopps, Stationsschließungen oder eine Einschränkung der "planbaren Patientenversorgung".

Kern machte weitere Angaben zur Situation in den Krankenhäusern. Am vergangenen Donnerstag wurden in Erlenbach fünf Covid-Patienten stationär behandelt, darunter zwei auf der Intensivstation. Auf unsere Frage, wie hoch der Anteil an Omikron-Infektionen sei, antwortete die Pressesprecherin, dass dazu keine verlässlichen Zahlen vorliegen. Der Grund: In den zuständigen Laboren würden nur rund zehn Prozent der PCR-Tests auf eine Virusvariante hin geprüft. Die Zahl der Mitarbeiter in Quarantäne liege im einstelligen Bereich.

Corona-Ausbruch vor rund einem Jahr

Vor rund einem Jahr hatte es in der Erlenbacher Klinik einen Corona-Ausbruch gegeben. Im Dezember 2020 war auch die Reha-Klinik in Miltenberg von einem solchen Ausbruch betroffen gewesen. Ähnliche Vorfälle seien danach "weder in Miltenberg noch in Erlenbach bekannt", schreibt Sandra Kern.

Generell habe sich das Ampel-System in den vergangenen Pandemiejahren bewährt. Patienten werden dabei je nach Symptomen in die Bereiche grün, gelb oder rot aufgeteilt. Nach wie vor gelten Hygienevorschriften, wie etwa die FFP2-Maskenpflicht. Besuche seien nur eingeschränkt möglich, beziehungsweise mit Vorlage eines aktuellen Testnachweises. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich laut Kern täglich testen lassen. Geimpfte, geboosterte und genesene Mitarbeiter würden zweimal pro Woche getestet. juh

