Aktivplatz für Senioren, Waldsofas für Badegäste

Blick in den Neckar-Odenwald

Die Tourist-Information in Buchen: Die Stadtverwaltung hat in den vergangenen Wochen die Räumlichkeiten modernisiert und ansprechend gestaltet.

Freizeit: Die Stadt Walldürn hat in ihrem Stadtteil Wettersdorf für 16800 Euro einen Aktivplatz für Senioren eingerichtet. Das teilte die Stadtverwaltung Walldürn mit. Aus dem europäischen Förderprogramm »Leader« erhielt sie dafür einen Zuschuss über rund 11.530 Euro. Vergangene Woche übergab Alfred Beetz, der Vorsitzende der »Leader«-Aktionsgruppe Badisch-Franken, die »Leader«-Plakette. Dank des Einsatzes von ortsansässigen Bürgern und Vereinen wurde der Freiluft-Sportpark innerhalb von zwei Monaten errichtet. Einwohner, Vereine und Freizeitgruppen können die Geräte kostenfrei benutzen.

Kommunales: Die Gemeinde Mudau weist ein neues Baugebiet aus. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, sollen auf dem Gewann Feldwegsäcker 50 neue Bauplätze von je 690 Quadratmeter Größe entstehen. Der Gemeinderat billigte den Vorentwurf dafür in seiner Sitzung in der vergangenen Woche. In den nächsten Wochen wird die Öffentlichkeit an dem Verfahren beteiligt.

Wandern: Ein neuer Wanderführer für den östlichen Odenwald ist erschienen. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, stellte Autor Horst-Dieter Radke 30 der schönsten Routen auf 128 Seiten in dem Buch »Erlebnis-Wanderungen Odenwald« zusammen. Das Werk ist im Verlag J. Berg in der Reihe »Unvergessliche Touren« erschienen nach dem Motto »Beim Wandern mehr erleben«. So erfährt man auch Wissenswertes über Natur, Kultur und Geschichte. Manche Touren sind auch für Senioren und Familien geeignet. Der Wanderführer bietet ausführliche Wegbeschreibungen mit Schwierigkeitsgrad und Streckenlängen sowie GPS-Tracks und Tipps zur Einkehr.

Tourismus: Die Stadt Buchen hat die Coronazeit genutzt, um ihr Verkehrsamt umzugestalten. Nach einem Artikel in der Rhein-Neckar-Zeitung investierte die Stadt rund 10000 Euro dafür, die Räumlichkeiten moderner und ansprechender zu gestalten. So wurden die Böden und die Beleuchtung erneuert, die Wände gestrichen und neue Möbel gekauft. Die Tourist-Information ist seit dem Jahr 1986 im ehemaligen Zollhaus am Platz »Am Bild« untergebracht, einem Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert.

Freibad: Im Walldürner Freibad werden in der kommenden Woche sieben neue Waldsofas errichtet. Der Verein der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder stellt die überdimensionalen Liegemöglichkeiten auf. Der gemeinnützige Verein tätigt hierbei laut Mitteilung der Stadtverwaltung eine Investition in Höhe von 17500 Euro, wobei 80 Prozent der Kosten aus dem Regionalbudget der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken gefördert werden. Die Aufstellarbeiten werden in den frühen Morgenstunden der 26. Kalenderwoche stattfinden.

Martin Bernhard