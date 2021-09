Aktive Liste feiert ihren Gründer

Jubiläum: Bruno Fischer zum Ehrenmitglied ernannt

Die Aktive Liste Obernburg hat ihren Gründer Bruno Fischer zum Ehrenmitglied ernannt. Foto: Christel Ney

50 Jahre sei Bruno Fischer aktiv gewesen, so Schmock. Er habe bei vielen wichtigen Veränderungen mitgewirkt, Vieles initiiert und sich sehr für karitative Zwecke engagiert. Das Zitat Fischers »Meine Kartoffeln werden auch ohne Politik genau so dick« stehe für seine kantige Persönlichkeit sagte Schmock und ergänzte. Wenn die Leute sagten »Das wollen wir, das könnten wir, das müssten wir, das sollten wir«, dann habe Fischer einfach gesagt: »Das mache ich«. Dabei sei er manchmal auch angeeckt. »Doch wir können dir nichts Böses, aber viel Gutes nachsagen«, lobte Schmock.

Kämpfe mit »Schikanierern«

Alex Velte, der 2017 für Fischer nach dessen Ausscheiden in den Stadtrat nachgerückt war, erwähnte einen schönen Gedenk-Stein, den dieser in Eisenbachs »Amerika« hatte errichten lassen und einen »schön hergerichteten Weg«, der für Ärger gesorgt hatte. Fischer habe von seinen Gegnern immer als »Schikanierern« gesprochen. Eine Beschreibung, die Velte gefiel, da Fischer seiner Meinung nach ständig einer politischen Treibjagd ausgesetzt gewesen sei. Er sei ein Schaffer, ein Arbeiter gewesen, der nicht immer ganz bequem war, aber seine Arbeit gut gemacht habe, so Velte.

Das Wort Computer sei für ihn ein Fremdwort. Ein Handy habe er erst bekommen, als es keine normalen Telefone mehr gab. Anträge habe er schreiben lassen. Auf die Frage, ob er alles auf einer Festplatte hätte, habe Fischer ihn nur wortlos angeschaut. »Ach ja, Bruno versteht darunter eine Silberplatte mit guten Schnittchen und Schwartenmagen drauf«, sei ihm als Erklärung eingefallen, berichtete Velte.

Der jetzige Vorsitzende der AL, Klaus Fischer, überreichte seinem Vater einen Apfelbaum zum Jubiläum. Der ließ kurz seinen Lebenslauf Revue passieren und erzählte die eine oder andere Anekdote aus seinem privaten und politischen Leben.

Ohne Bruno Fischer hätte es keine Aktive Liste gegeben. Von 1972 bis 2017 gehörte er dem Stadtrat an. 1996 rief das damalige CSU-Mitglied die Aktive Liste als parteiunabhängige Wählergemeinschaft ins Leben. Der erste Versuch, mit der AL in den Stadtrat zu kommen, scheiterte daran, dass die Wahlunterlagen zu spät eingereicht wurden.

Starkbier und Derblecken

2008 gelang der AL dann der Sprung in den Stadtrat mit gleich vier Kandidaten. Seit 2020 ist die AL noch mit drei Sitzen im Stadtrat vertreten. Ab 2007 gab es die beliebten Starkbierabende, an denen beim Derblecken die Obernburger Stadtpolitik mit scharfzüngigen und bissigen Kommentaren fantasievoll aufs Korn genommen wurde.

ney