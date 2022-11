Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Gesellschaft: »Orange your city« geht klimafreundlich

Miltenberg 14.11.2022

In den vergangenen Jahren wurde bei den Aktionen »Orange your city« viele private und öffentliche Gebäude nachts orange angestrahlt. Aus Energiespargründen rufen die Clubs dazu auf, orangefarbene Zeichen ohne Energieverbrauch zu setzen. So hat der Aschaffenburger Zonta-Club orangefarbene Stoffbahnen besorgt, die, beschriftet oder drapiert in Fenstern oder Hauseingängen in Szene gesetzt, auf diesen Tag aufmerksam machen sollen. Alle, die möchten, können mitmachen und so selbst ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen setzen.

Außerdem haben die drei Zonta-Clubs aus Aschaffenburg, Alzenau und Seligenstadt 100.000 Bäckertüten mit einer durchgestrichenen geballten Faust und dem Text »Gewalt kommt uns nicht in die Tüte« sowie den entsprechenden Notruftelefonnummern auf der Rückseite drucken lassen. Unter Mitwirkung der Bäckerinnung werden die Tüten an deren Mitglieder verteilt, so dass diese Informationen mit den darin verpackten Backwaren direkt in die Haushalte gelangen. Die Tüten, befüllt mit zwei Brötchen, werden in Miltenberg am 24. November ab 12 Uhr auf dem Engelsplatz verteilt.

Auch die Sozialverbände wie Invia, der Aschaffenburger Sozialdienst katholischer Frauen, Sefra und andere wirken mit. Häusliche Gewalt findet nach wie vor statt. So sind 2021 in Deutschland 357 Frauen als Opfer häuslicher Gewalt durch ihre Partner zu Tode gekommen und etwa 9.500 angezeigte Delikte von Vergewaltigung und sexueller Nötigung waren zu verzeichnen. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher.

Die Clubs sehen ihre Aktionen ein wichtiges Signal, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu thematisieren, Bewusstsein zu schaffen, zum Handeln gegen Gewalt aufzurufen.

kü