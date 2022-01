Aktionsjahr am »Fluss der Franken«

Videoreihe mit Flusspersönlichkeiten: Start mit Kleinheubacher Kanuten Ken Pfeiffer

Kleinheubach 10.01.2022

Futuristisch: Ideenskizze für das Maininformations- und Erlebniszentrum in Knetzgau. Pilotprojekt zum Nachahmen: Mit originellen Schildern mahnt die Kreisgruppe Main-Spessart des Bund Naturschutz Mainufer-Besucher, ihren Müll wieder mitzunehmen. Pilotprojekt zum Nachahmen: Mit originellen Schildern mahnt die Kreisgruppe Main-Spessart des Bund Naturschutz Mainufer-Besucher, ihren Müll wieder mitzunehmen. Mit den Kanuten der WSG Kleinheubach ist die Videoreihe "Wir am Main" gestartet. Sei "Lebensgefühl" auf und am Wasser beschreibt darin Ken Pfeiffer, der hier die Paddlergruppe anführt.

Zu Beginn des vergangenen Jahres war das Bündnis dem Mainanrainer mit Sitz in Knetzgau (Landkreis Haßberge) gegründet worden und für den schwierigen Start unter Corona-Bedingungen war der Boom beim Urlaub in Deutschland ein ganz gutes Trostpflaster. An einigen der schönsten Stellen am Main war's zeitweise fast schon zu voll. »Aber zu diesen Hotspots gibt es viele Alternativen«, sagt Heinz. Und gerade das ei Aufgabe und Ziel seiner Arbeit: Den Main mit seiner großen Vielfalt, seinen zahllosen Erlebnismöglichkeiten von der Quelle bis zur Mündung ins Bewusstsein rücken.

Am bayerischen Untermain ist der Bekanntheitsgrad des Netzwerks noch ausbaufähig, obwohl die Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart und viele Städte und Gemeinden beigetreten sind. Sogar der baden-württembergische Main-Tauber-Kreis hat sich dem Bündnis angeschlossen.

Das Bekanntheitsdefizit beseitigen soll das Aktionsjahr »Mein Main«, dessen offizieller Startschuss am Weltwassertag, 22. März, mit einer Müllsammelaktion entlang der Flussufer fallen wird. Folgen sollen noch viele weitere Aktionen und Projekte, die Zeichen setzen wie wichtig und wertvoll der Main für alle Regionen von Bayreuth bis Aschaffenburg ist. Städte und Gemeinden, Vereine, Organisationen, Schulen und Bildungseinrichtungen können dafür sowohl etablierte Veranstaltungen und Formate als auch neue Ideen anmelden.

»Wir Franken machen zu wenig aus unserem Fluss«, dieser Befund des Knetzgauer Bürgermeisters Stefan Paulus hatte Bestätigung durch Ministerpräsident Markus Söder gefunden. »Wir müssen das Mainbewusstsein stärken«, sagte der in seinem Grußwort zum Projektstart im vergangenen Jahr. Immerhin fließe der Main durch eine der »spannendsten Kulturregionen« Deutschlands.

Was der Main den Menschen, die an ihm leben, bedeutet, zeigt ein erstes Video der von Netzwerk begonnenen Serie »Wir am Main«. Zu sehen und hören ist der junge, erfolgreiche Kanute Ken Pfeiffer von der Wassersportgemeinschaft Kleinheubach, für den der Fluss nicht nur Trainingsstätte ist: »Wenn man von Wettkämpfen zurückkommt, über die Brücke fährt und den Main sieht, dann weiß man: Ich bin wieder daheim.«

Im vergangenen Sommer hatten Heinz und seine Mitarbeiterin Simone Kolb auf den Social-Media-Kanälen nach Mainkennern, Geschichtenerzählern und Flusspersönlichkeiten, aber auch nach jungen Menschen gesucht, die eines verbindet: ihre Liebe zum Main. Aus fast 50 Hinweisen und Vorschlägen wurden sieben Personen ausgewählt.

Herausgekommen ist die Videoserie »Wir am Main«. Sie zeigt Menschen bei ihrer Arbeit, in ihrem Alltag oder auch in ihrer Freizeit am Main und macht deutlich, welche Veränderungen und Herausforderungen dieser für Nordbayern zentrale Fluss mit sich bringt. Weitere Videos zur Serie werden in diesem Jahr in Aschaffenburg zu den Themen »Jugend forscht und Plastik im Fluss« sowie in Marktheidenfeld zu den Themen »Mainschifffahrt und Schiffstaufe« gedreht.

Die Idee für das Aktionsjahr »Mein Main« habe bereits vielerorts großen Anklang gefunden, berichtet Projektleiter Heinz. Es seien bereits zahlreiche Rückmeldungen im Knetzgauer Projektbüro eingetroffen, welche Projekte und Veranstaltungen mit Wasser- oder Main-Bezug im kommenden Jahr geplant sind. Ob Umweltbildungseinrichtung, Verein, Schule, Kindergarten, Volkshochschule, Lauf-Team, Pfadfindergruppe, Naturschutzverein, Kommune oder auch Einzelpersonen, alle könnten sich mit eigenen Angeboten und Ideen beteiligen. Gesucht sind neben öffentlichen Aktionen, wie Drachenbootrennen oder Rad-, Lauf- oder Schwimmevents, auch ganz spezielle wie Schauübungen der Wasserwacht, Boote bauen für Kinder oder Aktionstage an Schulen.

Ausgangspunkt für die Gründung des Netzwerks Main war eine Resolution von 85 bayerischen Städten und Gemeinde, die sich im Herbst 2018 an Ministerpräsident Markus Söder gewandt hatten. Das Anliegen, dem »Fluss der Franken« die im zustehende Bedeutung zu verschaffen, stieß bei dem erwartungsgemäß auf offene Ohren. Der Freistaat gab eine Anschubfinanzierung für die Koordinierungsstelle in Höhe von 300.000 Euro.

bAnmeldung für das Aktionsjahr »Mein Main« an das Projektbüro Knetzgau unter simone.kolb@netzwerkmain.de oder Tel. 0 95 27 / 9 50 95 34. Das Kontaktformular für Veranstalter ist online unter https://www.netzwerkmain.de verfügbar.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Maininformations- und Erlebniszentrum Dass die kleinen Gemeinde Knetzgau im unterfränkischen Landkreis Haßberge Sitz der Koordinierungsstelle des Netzwerks Main wurde liegt an ihrem Bürgermeister Stefan Paulus, der maßgeblicher Initiator für das Bündnis der Mainanrainer war. Das Projektbüro mit seinen zwei Mitarbeitern soll Keimzelle für etwas deutlich größeres werden: für das Maininformations- und Erlebniszentrum. Dort sollen alle Facetten des 527 Kilometer langen Flusses zwischen Mainz und der Quelle im Fichtelgebirge gezeigt und begreifbar gemacht werden. Dargestellt werden soll der Main in seiner Gesamtheit: von der Quelle bis zur Mündung, der Geologie bis zur Geschichte der Menschen am Fluss, vom Fischfang bis zur Energiegewinnung, von der Ökologie bis zum Klimawandel, vom Hochwasser bis zur Architektur am und im Wasser. Eine Machbarkeitstudie für das Millionenprojekt liegt bereits vor, ebenso ein futuristischer Architekturentwurf. Zur Finanzierung hofft man auf Fördermittel der EU und des Freistaats. kü