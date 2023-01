Agro-Solarpark bei Neusaß geplant

Vertreter der Stadtwerke Buchen und Walldürn sowie Landwirte haben vergangene Woche einen Konsortialvertrag unterschrieben. Sie wollen einen neuen Energiepark beim Walldürner Stadtteil Neusaß aufbauen.

Energie: Die Stadtwerke von Buchen und Walldürn haben gemeinsam mit zwei Landwirten einen Konsortialvertrag unterschrieben. Die Vertragspartner wollen das Gemeinschaftsunternehmen »Energiepark Neusaß II GmbH« gründen. Dieses will eine Agro-Photovoltaikanlage bei dem Walldürner Stadtteil Neusaß errichten. An diesem werden die Stadtwerke Buchen 40 Prozent, alle anderen beteiligten je 20 Prozent der Anteile halten. Der neue Solarpark soll über eine Leistung von etwa drei Megawatt-Peak (MWp) verfügen. Der Vorteil einer Agri-Photovoltaikanlage liegt darin, dass die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden kann, zum Beispiel um Linsen oder Kartoffeln anzubauen. Denn die einzelnen Module werden senkrecht und in zehn Meter Abstand errichtet. Die Gesellschafter wollen den Bauantrag für die Anlage demnächst einreichen. Außerdem wird derzeit vom Land geprüft, ob die Bauherren einen Zuschuss erhalten können.

Kanalisation: Eine Baumwurzel ist im Bereich des Walldürner Schlosses in das Kanalsystem eingedrungen. Das hat das Stadtbauamt bei einer Kanalbefahrung festgestellt. Diese hat man nach Mitteilung der Stadtverwaltung veranlasst, weil Probleme bei der Oberflächenentwässerung aufgetreten waren. Der Wuchs der Baumwurzel ist bereits so weit fortgeschritten, dass diese das Rohr verstopft. Bei starkem Regen entsteht deshalb im Rohr ein Rückstau. Deshalb muss die Stadt einen Teil des Rohrsystems austauschen und den betreffenden Baum fällen lassen. Im Rahmen dieser Maßnahme will die Stadt die Grünanlage, welche das Schloss umrahmt, neu anlegen.

Tourismus: Der »Naturpark Neckartal-Odenwald« und der »Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald« stellen ihre langjährige, gute Zusammenarbeit in einer Kooperationsvereinbarung auf eine neue Basis. Die Vereinbarung haben die Vorsitzenden, Landrat Achim Brötel für den »Naturpark Neckartal-Odenwald« und Landrat Christian Engelhardt für den »Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald«, offiziell in Eberbach in der Geschäftsstelle des Naturparks Neckartal-Odenwald unterschrieben. Das teilte der »Naturpark Neckartal-Odenwald« mit. Die beiden Parks überschneiden sich im Bereich des badischen Odenwalds in den Landkreisen Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald sowie der Stadt Heidelberg. Die Gebietsüberschneidung besteht seit dem Jahr 2004.

Im Zuge der Ernennung des Geo-Naturparks als Europäischer und Globaler Geopark beantragten badischen Kommunen, die bereits seit 1980 dem Naturpark Neckartal-Odenwald angehörten, seinerzeit zusätzlich eine Mitgliedschaft im Geo-Naturpark. Beide Organisationen haben ihre Aufgabenverteilung erstmals in ihren Managementplänen 2020 schriftlich fixiert und nun in eine Vereinbarung gegossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass der »Naturpark Neckartal-Odenwald« im Überschneidungsgebiet Hauptakteur unter anderem für folgende Themengebiete ist: Natur- und Landschaftspflege, nachhaltige Regionalentwicklung, Erholung und nachhaltiger Tourismus und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Geologische Themen wie Geopunkt-Tafeln, Lehrpfade und geologische Beratung sowie die damit verbundenen geschichtlichen Hintergründe obliegen dem Geo-Naturpark. Außerdem will man sich in Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit vernetzen.

