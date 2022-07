Agrar-Aktionstag zum Kreislauf der Lebensmittelerzeugung

Schüler informieren sich bei Erbacher Food Family in Kleinheubach

Kleinheubach 29.07.2022 - 14:50 Uhr < 1 Min.

Mitarbeiter von Erbacher Food Family beantworten Schülerfragen zu Ernährung und Landwirtschaft.

Ziel des Aktionstags war es, den Zehn- und Elftklässlern aus Amorbach, Elsenfeld, Erlenbach und Miltenberg eine Vorstellung von der modernen und naturintegrierten Lebensmittelerzeugung zu vermitteln, sagte Unternehmer Frank Erbacher zur Eröffnung.

So stellte der Milchviehhalter Sebastian Bützler den Jugendlichen detailreich den Kreislauf von Klima, Boden, Tier und Mensch vor. Dabei gab er praktische Beispiele von der Arbeit auf seinem Betrieb in der Eifel. Er berichtete von der Geschichte des Hofs und davon, wie er ihn zukunftsfähig aufstellen will, schließlich möchte Bützler seinen Kindern den Betrieb so vererben, dass auch sie dort gute Nahrungsmittel erzeugen können und die natürlichen Ressourcen des Bodens erhalten.

Veterinärin und Agrarwissenschaftlerin Anita Idel referierte über Milcherzeugung und darüber, dass die als »Klimakiller« in Verruf geratenen Kühe notwendige Nutzer von Grünland seien. Nach den Vorträgen hatten die jungen Besucher auf einer extra für diesen Tag aufgebauten Agrar-Ausstellung Gelegenheit, mit den Mitarbeitenden des Unternehmens Kontakte zu knüpfen.

Die künftigen Abiturienten waren interessiert an Innovationen und dem Nachhaltigkeitsbestreben des Familienunternehmens, das mit seinen Marken Josera und Farm Champs die Landwirtschaft unterstützt. Sie informierten sich über satellitengesteuerte Erntezeitbestimmung und die notwendigen Schritte, um hochwertiges Mineralfutter zu erzeugen.

Frank Erbacher wies auf die vielen unterschiedlichen Ausbildungsberufe in seinem Unternehmen hin und betonte: »Wir brauchen innovative Menschen, die Freude haben, an Zukunftsthemen zu arbeiten.«

Georg Kümmel