Der Land­kreis Mil­ten­berg hat am Mon­tag 30 Flücht­lin­ge aus Afg­ha­nis­tan in der al­ten Schu­le in Klin­gen­berg un­ter­ge­bracht. Das zu­vor leer­ste­hen­de Ge­bäu­de im Stadt­teil Röll­feld war als Not­un­ter­kunft ein­ge­rich­tet wor­den. In der kom­men­den Wo­che sol­len 30 wei­te­re afg­ha­ni­sche Flücht­lin­ge fol­gen. Die ers­ten sol­len dann auch schon in de­zen­tra­le Un­ter­künf­te ver­legt wer­den.