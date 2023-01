Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

AfD: Ramona Storm und Christopher Klunker kandidieren für Land- und Bezirkstag

Stimmkreisbewerber in Mömlingen gewählt

Miltenberg 06.01.2023 - 15:49 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die beiden Direktkandidaten wurden bei der Aufstellungsversammlung in Mömlingen am 28. Dezember für den Stimmkreis 607 nominiert, teilt Kreisvorsitzender Stefan Cartsburg (Gemünden) mit. Es gab weder Gegenkandidaten noch Gegenstimmen.

Kandidiert für den Landtag: Ramona Storm.

Ramona Storm ist 64 Jahre alt und hat bis zum Ruhestand als Intensivkrankenschwester gearbeitet. Die Aschaffenburgerin sitzt für die AfD im dortigen Stadtrat, bewirbt sich aber bei den Wählern im Nachbarlandkreis Miltenberg für ein Mandat im Maximilianeum. Auch Bezirkstagsbewerber Christopher Klunker ist ein Auswärtiger: Der 32-Jährige wohnt in Frammersbach (Kreis Main-Spessart) und arbeitet als Werkstoffprüfer in der Qualitätssicherung.

Kandidiert für den Bezirkstag: Christopher Klunker.

"Mit Ramona Storm und Christopher Klunker schicken wir zwei engagierte Bürger aus der Mitte der Gesellschaft für den Kampf um die Direktmandate im Landkreis Miltenberg ins Rennen", wird AfD-Kreisvorsitzender Cartsburg in der Pressemitteilung zitiert. Gemeinsam mit den Mitgliedern und Sympathisanten der Partei werde man die Herausforderungen des Wahlkampfes annehmen und meistern. Die Bedürfnisse der Bürger müssten wieder in den Fokus gerückt und die politischen Maßnahmen am Gemeinwohl ausgerichtet werden. Es gelte, einen Politikwechsel im Land zu erreichen, heißt es abschließend.

js