Ärgerliche Verzögerung bei Müllabfuhr im Kreis Miltenberg soll behoben werden

Klärungsgespräch zwischen Firma Remondis und Landratsamt

Miltenberg 01.09.2022 - 16:10 Uhr 1 Min.

In Elsenfeld stapelt sich der Papiermüll. Wenn zusätzlich zu den Tonnen große Mengen Kartonagen bereitgestellt werden und wenn diese durch Regen aufquellen, wird es offensichtlich, dass die Müllabfuhr aus dem Tritt geraten ist.

Entsprechend der getroffenen Absprachen gewährleistet die Firma Remondis ab 5. September wieder die Regelabfuhr für Mülltonnen und gelbe Wertstoffsäcke im allgemeinen Abfuhrturnus, das heißt, Restmüll- und Biotonnen im 14-tägig, die blauen Papierbehälter und gelben Wertstoffsäcke alle vier Wochen. Bei Abfallbehältern mit Sonderleerungsturnus soll die reibungslose Abfuhr spätestens bis Ende September gesichert sein.

Durch die Ausfälle in den vergangenen Wochen stehen in den Gemeinden große Abfallmengen zur Sammlung bereit. Deshalb können laut Landratsamt unter Umständen einzelne Touren nicht am Abfuhrtag beendet werden. Diese werden am darauffolgenden Werktag fertiggestellt. Die Bevölkerung wird gebeten, nicht entleerte Mülltonnen erst am Abend des auf den Abfuhrtag folgenden Werktags zu reklamieren.

Neue Termine für blaue Tonne

Für die in den vergangenen Wochen ausgefallenen oder nicht termingerecht durchgeführten Müllabholungen sind derzeit (Stand 01. September 2022) folgende Nachholtermine bekannt.

Nachholtermine Papiertonne - die mit * gekennzeichnete Abfuhrtermine wurden im Vergleich zur Pressemitteilung vom 23. August geändert:

In Altenbuch am Freitag, 9. September.

In Dorfprozelten am Samstag, 3. September.

In Elsenfeld (Hauptort) am Freitag und Samstag, 2. und 3. September*.

In Erlenbach am Montag, 5. September.

In Eschau am Montag, 5. September*.

In Großheubach am Samstag, 3. September.

In Großwallstadt am Freitag, 2. September*.

In Kleinheubach am Freitag, 2. September.

In Klingenberg am Mittwoch, 7. September.

In Neunkirchen mit Ortsteilen am Freitag, 3. September.

In Niedernberg am Donnerstag, 8. September.

In Rüdenau am Freitag, 2. September.

In Stadtprozelten am Samstag, 3. September.

In Sulzbach am Dienstag, 6. September*.

In Wörth am Freitag, 2. September.

In Kleinwallstadt und in Miltenberg-Breitendiel wurden die blauen Tonnen bereits diesen Donnerstag geleert. Bis zum Nachholtermin können die Papiertonnen auf die Anwesen zurückgeholt werden. Weitere Nachholtermine will das Landratsamt Ende nächster Woche bekannt geben.

Die gelben Wertstoffsäcke sammelt die Firma Remondis im Auftrag der Dualen Systeme und nicht im Auftrag des Landkreises Miltenberg ein. Für die stehengebliebenen Wertstoffstoffsäcke kann die Firma Remondis derzeit keine festen Abholtermine festlegen. Die gelben Säcke werden täglich sukzessive eingesammelt. Die für die Woche vom 15. August abgesagten gelbe Sack-Sammlungen werden nicht nachgeholt. Die Sammlung erfolgt bei der nächsten Regelabfuhr.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Störungen der Müllabfuhr und gegebenenfalls Änderungen der angekündigten Nachholtermine tagesaktuell auf der Homepage des Landratsamtes Miltenberg veröffentlicht und über die Abfallapp MIL kommuniziert würden. Die berechtigten Beschwerden und den geäußerten Ärger im Zusammenhang mit der verzögerten Müllabfuhr seien nachvollziehbar.

bam