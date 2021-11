Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Adventskalender-Geschichte von Miltenberger Autorin

"Das kleine Weihnachtsengelchen" von Anne Hassel

Miltenberg 10.11.2021 - 18:01 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf Pappkarten gedruckt, die Weihnachtskugeln gleichen, wird häppchenweise von Jonas erzählt, der sich sehnsüchtig wünscht, zusammen mit Weihnachtsmann und Christkind an Heilig Abend loszuziehen und Kinder zu beschenken. Nur muss er dafür erst die Engelsschule besuchen - und dort warten auf Jonas etliche Herausforderungen. Davon nun berichten dieser dekorative Adventskalender, der sich auf unterschiedliche Weise nutzen lässt. 24 Textkugeln plus eine goldene Schnur sind als Set verpackt.

Drei Vorschläge werden mitgeliefert, wie der Hassel-Kinderbuchkalender die Zeit bis zum Fest verkürzen kann. Wer mag, liest am entsprechenden Tag den Text - oder, je nach Alter, lässt sich vorlesen - und hängt die Karte anschließend an die Schnur. Bis Weihnachten sammeln sich dort alle 24 Geschichten-Kugeln. Das funktioniert auch in umgekehrter Reihenfolge, erst alle Karten von 1 bis 24 auffädeln, dann Tag für Tag die gelesene Karte entfernen.

Andere Möglichkeit: Der goldene Faden wird in 24 Teile geschnitten und jede Karte an einem eigenen Stück befestigt. Der Adventskalender sollte nun so angebracht werden, dass der entsprechende Tag gut umgedreht werden kann, um weiter zu lesen. Egal wie dieser liebevoll gestaltete Kalender genutzt wird, die Episoden rund um Jonas, der trotz seiner großen Bemühungen immer auch Zeit für ein wenig Unfug findet, machen Kindern Freude.

Info: Anne Hassel: Das kleine Weihnachtsengelchen. Ein illustrierter Adventskalender mit 24 kurzen Geschichten für Kinder. Ars Vivendi Verlag 2021; ab 3 Jahren

Martina Jordan