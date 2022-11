Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Adventskaffee für Lana in Weilbach

Weilbach 23.11.2022 - 19:03 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Lana ist die Schwester von Ibo einem Spieler der SG Weilbach/ Weckbach.. Sie hat eine Blinddarmentzündung, was in Deutschland kein größeres Problem einer Behandlung wäre. In Afrika ist das anders: Lana reiste mit ihrer Mutter nach Ägypten, wo es eine bessere Behandlung gibt. Da die Familie ohne Krankenversicherung nicht die Kosten von über 3000 Euro für eine Operation aufbringen kann, wird das Mädchen zurzeit nur medikamentös behandelt.

Ihr Bruder Ibo macht gerade eine Ausbildung, verdient nicht so viel Geld und hat drei Nebenjobs, um das Geld für seine Schwester aufzutreiben. Seine Mannschaftskollegen wollen ihm deshalb helfen. Für den Adventskaffee werden auch Kuchenspenden entgegengenommen.hb