Advents-Installation am Jugendhaus St. Kilian Miltenberg

Jede Woche öffnet sich ein neuer Raum im »gemeinsamen Haus«

Das gemeinsame Haus ist Thema der Adventsinstallation am Miltenberger Jugendhaus St. Kilian (von links): Lukas Hartmann, Bernd Winter, Greta Schulte und Selina Lieb.

Die aktuelle Installation wurde nach dem Good-Night-Gottesdienst am Samstag offiziell eröffnet und setzt sich heuer mit der Verantwortung für das gemeinsame Haus auseinander. Dafür steht vor dem Jugendhaus ein Modell, welches vier Räume beinhaltet. Jeden Adventssonntag wird ein neuer Raum zu einem zum Gesamtmotto passenden Teilaspekt geöffnet. Sowohl die Mitarbeiter von St. Kilian als auch Hausgäste sowie vorlaufende Passanten und generell jeder Interessent und die Öffentlichkeit sind eingeladen, sich die Installation anzusehen.

Das »Engagement der jungen Generation« wird nun aktuell seit dem ersten Advent beleuchtet, »Das Jugendhaus - verwurzelt in der Region« ist Thema des zweiten Advents, am dritten Advent öffnet der Raum unter dem Banner »Erlebte Solidarität im Sommer 2021«, während es schließlich am vierten Advent um »Internationale Erfolge in der Partnerschaftsarbeit« gehen soll.

»Wer selbst ein Haus besitzt, kann ein Lied davon singen, welche Aufgaben und Verpflichtungen regelmäßig zu erledigen sind, um das Eigenheim in Schuss zu halten und allen gesetzlichen Anforderungen nachzukommen. Was im Privaten für das persönliche Hab und Gut gilt, lässt sich auch auf das große Ganze übertragen: Wir alle haben eine Verantwortung für unser gemeinsames »Haus«, für den Planeten Erde.«, schreibt das Jugendhaus in seiner offiziellen Presseinfo. Weiter heißt es darin, dass die Schöpfung für alle Menschen bestimmt sei, nicht nur für die Generationen, die aktuell die Erde bewohnen, sondern auch für die nachfolgenden.

Wie der Leiter des Tagungsbetriebs des Jugendhauses St. Kilian, Lukas Hartmann, im Gespräch mit unserem Medienhaus mitteilte, stammt die diesjährige Adventsinstallation von drei Bundesfreiwilligendienstleistenden: Lena Miltenberger, Tabea Zerr und Paul Tabery. Die genaue Adresse der Installation ist die Bürgstädter Straße 8, wo der Aufbau bis zum Dreikönigstag 2022 stehen bleiben soll.

