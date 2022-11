Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Advent im Fränkischen Dörfchen in Großwallstadt

Musik, Marktbuden und Glühwein sorgen für weihnachtliche Stimmung

Großwallstadt 29.11.2022 - 15:05 Uhr < 1 Min.

Advent im Fränkischen Dörfchen hieß es am Samstag und Sonntag wieder in Großwallstadt.

Bei der Eröffnung des Marktes am Samstag im Hof des Jugend- und Kulturhauses sorgte der Musikverein Frohsinn für adventliche Stimmung. Außerdem spielten das Bläserquartett Großwallstadt und die Band »Schlittenhunde«.

Am Sonntag war das Heimatmuseum geöffnet. Die Jagdhornbläser und das Jugendorchester des Musikvereins, der Kinderchor und der Gruppengesang der Freikirche Niedernberg sorgten für festliche Stimmung. Es gab eine Krippenausstellung. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt und St. Peter und Paul fand am Sonntag anlässlich des 650-jährigen Kirchenbestehens ein Orgelkonzert statt.

Martin Roos