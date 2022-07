Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

ADFC kritisiert Rüdenauer Ratsbeschluss

Radverkehr: Plädoyer für Tempo 70 auf Kreisstraße

Rüdenau 08.07.2022 - 15:38 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Der Gemeinderat macht es sich mit dem Hinweis auf eine bestehende Route sehr einfach«, so der Zweite Vorsitzende Tino Fleckenstein in einer Pressemitteilung.

Fleckenstein weist darauf hin, dass diese Route für Radfahrer, die von Miltenberg nach Rüdenau wollen, eine deutlich stärkere Steigung in einzelnen Abschnitten beinhalte und einen nicht geringen Umweg von rund 600 Metern bedeute. Demzufolge sei davon auszugehen, »dass die kürzere Verbindung über die MIL 4 nach Miltenberg die attraktivere ist und genutzt wird«.

»Zeichen der Zeit nicht erkannt«

Auch unter dem Gedanken von Umweltschutz und Energieeinsparung bewertet der ADFC den Gemeinderatsbeschluss als »völlig unverständlich«. Was Temporeduzierung angehe, hätten manche Gemeinderäte die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt: »In Rüdenau entscheiden sie gegen die eigenen Bürger genau wie in Leidersbach, dessen Gemeinderäte den Nutzen von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt nicht einsehen mögen.«

Laut Fleckenstein gibt es Stimmen von Experten aus der Mobilitätsforschung, das Tempolimit auf zweispurigen Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften abzusenken. Der Landkreis Miltenberg habe ein Radverkehrskonzept erstellt, in dem genau diese Temporeduktion als Vorschlag genannt wird, wenn Ortsverbindungsstraßen keinen eigenen baulich getrennten Radweg haben und nur eine geringe Verkehrsbelastung besteht. »Diese Lösung der Geschwindigkeitsabsenkung käme allen, nicht nur dem Radverkehr zugute«, findet Fleckenstein. js