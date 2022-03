ADFC für Tempo 30 in Leidersbach

Mobilität: Engstellen in der Ortsdurchfahrt bergen viele Gefahrenquellen für Radfahrer

Leidersbach 27.03.2022 - 15:28 Uhr 3 Min.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) stellt einen Antrag auf Tempo 30 in Leidersbach. Es gehe darum, die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen, die unter dem hohen Verkehrsaufkommen und der geringen Fahrbahnbreite leiden. Foto: Ruth Weitz

So auch in Leidersbach mit vielen Engstellen und Gefährdungspotenzial für Radfahrer. Nun hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Aschaffenburg-Miltenberg einen Antrag an die Gemeinde Leidersbach gestellt, in der Ortsdurchfahrt eine Tempo-30-Regelung einzuführen. Übrigens: Das Staatliche Bauamt, zuständig für die Kreisstraße, hat für eine solche Lösung längst grünes Licht gegeben - aber die Gemeinde ziert sich mit der Umsetzung.

Bauamt empfiehlt Tempo 30

Der ADFC mit seinem Vorsitzenden Manfred Röllinghoff und seinem Stellvertreter Dieter Hennecken haben den Antrag bei der Gemeinde Leidersbach gestellt. Robert Reichert von der Gemeindeverwaltung Leidersbach hatte Röllinghoff mitgeteilt, dass das Landratsamt »vor geraumer Zeit« dazu geraten hatte, aus Lärmschutzgründen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 zu beantragen. Dieser Ratschlag des Landratsamts geht zurück auf Anfang 2021.

Bürgermeister Michael Schüßler (CWG) sprach in einem Telefonat mit unserem Medienhaus noch von »vielen Unwägbarkeiten«. Er hatte im Oktober 2021 ein Bürgerforum einberufen, um ein Stimmungsbild aus der Bevölkerung zu erhalten. Das hatte kein klares Ergebnis gebracht. Anwohner, vor allem entlang der maroden Abschnitte, wünschen sich aus Lärmschutz- und Sicherheitsgründen Tempo 30. Bürger, die nicht direkt von Verkehrslärm betroffen sind, wollen lieber »möglichst schnell durchfahren«.

In der Gemeinderatssitzung am 7. Dezember 2021 (im Anschluss an das Bürgerforum) wurde ein von der SPD eingebrachter Antrag mit Mehrheit verabschiedet, ein Tempo-30-Limit von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen einzuführen, und zwar für den besonders maroden Abschnitt zwischen Hauptstraße 138 und 181. Weiterhin wurde in dieser Sitzung vereinbart, ein Parkkonzept zu erstellen. Der Antrag ist dann auch beim Landratsamt so eingegangen, wie Landrat Jens Marco Scherf telefonisch bestätigte.

Bürgermeister verwundert

Die Verkehrsschilder, die den entsprechenden Gemeinderatsbeschluss umsetzen würden, wurden bislang nicht aufgestellt. Vielleicht auch, weil die Beteiligten wissen, dass mit Tempo 30 in den Nachtstunden nichts gewonnen ist. Der Verkehr und damit der Lärm beginnt gegen 5.30 Uhr und brächte somit nur eine halbe Stunde Entlastung.

Landratsamt im Dilemma

Bürgermeister Schüßler zeigt sich nun leicht verwundert über den ADFC-Antrag »aus heiterem Himmel«. Er gibt an, es sei wünschenswert gewesen, im Vorfeld Kontakt mit ihm aufzunehmen.

Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) sprach von einem »Dilemma«, in dem sich das Landratsamt als zuständige Verkehrsbehörde befinde. Die Kommune Leidersbach habe aufgrund des hohen Lärmpegels wegen des maroden Straßenbelags die Chance, generell eine Tempo-30-Regelung rund um die Uhr einzuführen. Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg habe die Lärmbelästigung nach einem Berechnungsparamter analysiert und grünes Licht für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ortsdurchfahrt gegeben. Der jetzt vorliegende Antrag der Gemeinde Leidersbach schränke den Vorschlag des Staatlichen Bauamtes deutlich ein. »Ich habe das nun an die Regierung von Unterfranken zur Prüfung weitergegeben«, so Scherf. Eine Sanierung der Ortsdurchfahrt stehe an. Doch ein Zeitrahmen dafür steht in den Sternen. Zunächst müsse der Streckenabschnitt in Roßbach fertiggestellt sein.

Die Bauarbeiten in Roßbach sollen im August 2023 abgeschlossen sein. Wie lange die Planungsarbeiten dauern, hat man in Roßbach gesehen. Baubeginn für Roßbach sollte eigentlich 2015 sein, tatsächlich war er im Frühjahr 2021. 2020 war noch einmal großflächig provisorisch ausgebessert worden.

Nicht durchgängig Gehsteige

Landrat Scherf ist der Ansicht, dass die Anlieger schon aufgrund der Lärmbelastung geschützt werden müssen. Der ADFC geht in seiner Begründung noch einen Schritt weiter und widmet sich explizit der Sicherheit für Radfahrer. Manfred Röllinghoff und Dieter Hennecken haben dies ausführlich begründet.

Insbesondere das Fehlen eines Gehsteigs auf einem Streckenabschnitt auf insgesamt 200 Metern an acht Stellen und die vielen Engstellen in der Ortsdurchfahrt bildeten eine Gefahr für Kinder und Erwachsene.

Sie verweisen auf eine Broschüre des Umweltbundesamtes, in der dargelegt wird, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 in Hauptverkehrsstraßen die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität verbessert und zudem zu geringerer Schadstoffbelastung und weniger Lärm führt.

Hintergrund: Radwegekonzept des Landkreises Die Verkehrsvermeidung bei Kurzstrecken ist das ambitionierte Ziel von Kreisverwaltung und Kreistag im Landkreis Miltenberg im Integrierten Energie- und Klimakonzept (IEKK). Im Zuge dessen wird ein landkreisweites Radverkehrskonzept erarbeitet. Es soll die Entwicklung eines vollständigen und den Standards entsprechenden Radwegenetzes im gesamten Landkreis voranbringen. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf dem Alltagsradverkehr und nicht nur auf dem Freizeitverkehr. Im Radverkehrskonzept ist die Steigerung des Radverkehrsanteils angestrebt - als Beitrag zum Klimaschutz, für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und für eine höhere Lebensqualität im Landkreis Miltenberg. Alltagswege sollen vermehrt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, wobei vor allem kurze Wege auf das Rad verlagert werden sollen. Dabei sollen alle Zielgruppen angesprochen werden. Eingebunden und beteiligt sind die Kommunen. Der ADFC in der Region wird zeitnah über die aktuelle Entwicklung informiert, heißt es in dem Konzept. ()