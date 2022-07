Adapt sorgt seit 50 Jahren für beste Verbindungen

Großheubach Elektronikunternehmen feiert Jubiläum

Großheubach 14.07.2022 - 15:27 Uhr 2 Min.

Paulinus Hohmann , Alina Hohmann , Dirk Roth Prokurist - Technische Leitung (von rechts) Viel Handarbeit: Torz weltweit sprunghaft gestiegener Nachfrage geht es in der Medzintechnik beim Zulieferer Adapt um Kleinserien.

Trotz explodierender Energiepreise, Rohstoff-Knappheit und Krisenlage vieler Branchen steht das Unternehmen im Jubiläumsjahr glänzend da. »Wir werden unsere Umsatzerwartungen nicht nur einhalten, sondern wahrscheinlich noch übertreffen«, sagt Geschäftsführerin Margit Sauer-Olk. Erstmals wird in diesem Jahr die 20-Millionen-Euro-Marke geknackt. Seit Beginn der Pandemie hat Adapt damit beim Umsatz 25 Prozent zulegen können.

Anspruchsvolle Kleinserien

Präzision, Qualität und anspruchsvolle Individuallösungen - das ist die Nische, in der der Spezialist für Kabel und Steckverbindungen erfolgreich ist. Trotz oder vielmehr wegen seiner Produktion in Deutschland und den beiden weiteren Werken in Kroatien und Tschechien.

Kräftig gewachsen ist in den vergangenen beiden Jahren der Medizinsektor. Hier beliefert Adapt unter anderem die Hersteller von Beatmungsgeräten, die zeitweise mit der Produktion gar nicht nachkamen.

»Die Medizintechnik ist derzeit fast ein wenig überrepräsentiert«, sagt Margit Sauer-Olk, der es in den vergangenen Jahren besonders wichtig war, den Kundenkreis breit aufzustellen, um das Unternehmen nicht in eine einseitige Abhängigkeit rutschen zu lassen.

Industrieelektronik, Energie- und Umwelttechnik sind weitere Branchen, die in Großheubach einkaufen. Die Automobilbranche gehört auch zum Kundenkreis, aber nicht mit der Massenware für die Großserien, sondern mit individuellen Sonderanfertigungen.

Handarbeit und Roboter

Es wird auch noch handgelötet bei Adapt, wie in den Anfangsjahren, als Firmengründer Eberhard Köpf die ersten Verbindungsstecker fertigen ließ. Längst ist aber auch sehr viel komplexe Fertigungstechnik in voll- oder teilautomatisierten Prozessen im Einsatz. »Sonderlösungen sind unser Alltag«, sagt Margit Sauer-Olk. Hier habe sich Adapt in den vergangenen Jahren mit Flexibilität, Zuverlässigkeit und verlässlich hoher Qualität einen sehr guten Ruf erarbeitet, der sich derzeit in großer Nachfrage niederschlage - und zwar von Kunden weltweit. »Wir wachsen weiter und würden noch schneller wachsen können, wenn wir die benötigten Mitarbeiter finden«, so die Geschäftsführerin. Aktuell suche man Personal in allen Bereichen; vom Vertrieb über Einkauf und IT bis zu Produktion und Logistik.

1972 war Adapt in Großheubach von Eberhard Köpf und Pius Kehl gegründet worden. Kehl schied jedoch schon zwei Jahre später aus der Geschäftsführung aus, während Köpf als Tüftler und Erfinder dafür sorgte, dass sich das Elektronikunternehmen mit innovativen Produkten als Hersteller am Standort Deutschland behaupten konnte.

Für eine ganz neue Dynamik in der Unternehmensentwicklung sorgte dann Paulinus Hohmann, der Adapt 1999 kaufte und in seine Unternehmensgruppe eingliederte. Am Standort Großheubach hat Adapt heute rund 160 Mitarbeiter, zusammen mit den Werken in Kroatien und Tschechien beträgt die Gesamtzahl der Mitarbeiter 300.

Generationswechsel gesichert

Gesichert ist auch bereits die für Familienunternehmen wichtige Übergabe an die nächste Generation. Nachdem Paulinus Hohmann 2010 Margit Sauer-Olk in die Geschäftsführung geholt hatte, ist inzwischen auch wieder jemand aus der Inhaberfamilie in der Unternehmensleitung aktiv. Alina Hohmann (31) ist für Produktion und Technik zuständig und hat sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.

Hintergrund: Firmengeschichte 1972 Gründung der Adapt Elektronik Eberhard Köpf GmbH in Großheubach. Die ersten hochwertigen Lötverbinder werden in reiner Handarbeit hergestellt. 1987 Bezug neues Firmengebäude in der Industriestraße. 1999 Übrnahme des Unternehmens durch Paulinus Hohmann. 2007 Gründung der tschechischen Tochter Adapt CZ in Policenad Metuji. 2014 Neubezug des Standorts Machov in Tschechien; Verdopplung der dortigen Produktionsfläche. 2018 Gründung der kroatischen Tochter Adapt Elecronic CRO in Lucko bei Zagreb.