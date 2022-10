Gerichtsurteil: Acht Monate für tödliches Überholen bei Niedernberg

Bewährungsstrafe für 26-jährigen Unfallfahrer

Obernburg 16.10.2022 - 12:21 Uhr 2 Min.

Bei einem Verkehrsunfall in Niedernberg ist der Fahrer dieses komplett zerstörten Fiats ums Leben gekommen. Foto: Ralf Hettler

Damit ist der Verkehrsunfall jetzt gerichtlich aufgearbeitet. Staatsanwalt Marco Schmitt beschrieb in seiner Anklage das grob verkehrswidrige Verhalten. In einer langgezogenen Rechtskurve hatte der Angeklagte mehrere Autos und einen Lastwagen überholt, bevor er schließlich mit einem entgegenkommenden Fiat kollidierte. Dessen Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, so der Vorwurf des Staatsanwalts. Der Angeklagte, der von Rechtsanwalt Frank Häcker rechtlich beraten wurde, räumte die Tat im Wesentlichen ein. Zu seiner Entlastung führte er an, er habe geglaubt, dass er bei Dunkelheit ein entgegenkommendes Fahrzeug am Fahrlicht hätte erkennen müssen.

Geständnis und Bedauern

Da er hinter dem Lastwagen kein Licht erkannt habe, sei es zu dem verhängnisvollen Überholmanöver gekommen, dessen Folgen er zutiefst bedauere und die ihn wohl sein ganzes Leben nicht mehr loslassen werden. Bei dem Totalzusammenstoß war er selbst ebenfalls nicht unerheblich verletzt worden. Er habe sogar befürchten müssen, dass er nicht mehr ohne Gehhilfe werde laufen können, führte der Angeklagte weiter aus. Das habe sich aber zum Glück nicht bestätigt.

Im Zuge der Beweisaufnahme, bei der mehrere Zeugen gehört wurden, ergab sich ein Bild, das den Vorwurf der Staatsanwaltschaft stützte. Drei oder vier Autos hinter einem Lastwagen könne man an dieser unübersichtlichen Stelle nicht überholen, sagte eine Zeugin. Schneller als 80 Stundenkilometer gebe die Strecke nicht her, zumal dann auch gleich eine Ampel komme.

Ähnlich sagte auch ein Sachverständiger aus, der angab, dass man für einen Überholvorgang 600 Meter Sichtweite gebraucht hätte, was an dieser Stelle bei weitem nicht gegeben sei. Der Unfallverursacher habe nur etwa 350 Meter weit sehen können. Der Gutachter stellte weiter fest, dass der Anstoß zweifelsfrei auf der Gegenspur erfolgt war.

Staatsanwalt Schmitt sah dadurch die Anklagepunkte bestätigt. Seine Forderung dafür: zehn Monate Freiheitsstrafe, die wegen positiver Sozialprognose zur Bewährung gegeben werden könnten. Weiterhin forderte er, dass der Führerschein, der nach dem Unfall sichergestellt worden war, noch weitere zehn Monate sichergestellt bleibe und der Angeklagte als Bewährungsauflage 4000 Euro zahlen müsse.

Der Verteidiger stimmte dem im Wesentlichen zu, hielt aber aufgrund der erlittenen Belastung und Verletzungen seines Mandanten eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten für ausreichend. In seinem letzten Wort drückte der Angeklagte sein Bedauern aus.

In seinem Urteil hielt Richter Andreas Uhlstein den Angeklagten für schuldig im Sinne der Anklage. Dafür erhielt er eine Bewährungsstrafe von acht Monaten, sein Führerschein bleibt noch weitere acht Monate entzogen. Neben den Kosten des Verfahrens muss er zudem 4000 Euro an eine karitative Einrichtung zahlen.

Urteil rechtskräftig

In seiner Begründung verwies der Richter darauf, dass der Angeklagte keinen Vorsatz gehabt hätte, sich geständig und Schuldeinsicht gezeigt hätte. Auch sei er selbst nicht unerheblich verletzt worden sei. Die verhängte Strafe sei irgendwann beglichen, aber die schlimmen Folgen trage er ein Leben lang mit sich. Das Urteil ist rechtskräftig.