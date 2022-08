Acht barrierefreie Eigentumswohnungen geplant

Neubau: "Wohnen am alten Schulgarten" in Collenberg

Collenberg 10.08.2022 - 11:42 Uhr < 1 Min.

Die Verantwortlichen bei der Projektvorstellung von links) Anton Klein, Stephen Knapp (Service-Wohnen am historischen Rathaus), Bürgermeister Andreas Freiburg, Timo Günther, Joachim Roth (Pro-Wohnen-Miteinander leben), Bettina David-Müller (Raiffeisen-Immobilien).

Für den Baulückenschluss auf dem Gelände des "Alten Schulgartens" konnte die Gemeinde Collenberg die Service Wohnen am historischen Rathaus in Miltenberg als Bauherrn gewinnen. Bürgermeister Andreas Freiburg freute sich bei der Projektvorstellung am vergangenen Dienstag auf dem Baugelände, dass mit weiteren acht barrierefreien Wohnungen in der Größe von 50 bis 100 Quadratmetern ein weiteres interessantes Angebot für die Bürger von Collenberg zur Verfügung gestellt werde.

Neben breiteren Türen, barrierefreien Bädern und einem Aufzug sollen vor allem sinnvolle technische Assistenzsysteme wie eine automatische Nachtorientierungsbeleuchtung, Bewegungsmelder, Einbrucherkennung, vernetzte Rauchmelder und Wassersensoren in den Bädern als Basisausstattung eingebaut werden, welche die Bewohner in ihrem Alltag unterstützen sollen. Diese Basisausstattung kann auch individuell und flexibel mit weiteren Assistenzlösungen zusätzlich erweitert und auf die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden.

Baubeginn etwa Ende September

Bauherr und Geschäftsführer Stephen Knapp von Service Wohnen teilte mit, dass die Bauarbeiten circa Ende September dieses Jahres beginnen sollen. Die Fertigstellung des Objektes sei bis März 2024 geplant.

Das Gesamtkonzept wurde durch die Pro Wohnen - Miteinander leben in Eschau ausgearbeitet, die auch sofort mit dem Verkauf der Wohneinheiten beginnen möchte.

Bürgermeister Freiburg begrüßte das Projekt, das vor allem die Baulücke zwischen der Kirche St. Stephanus und dem Pfarrgarten schließen würde - außerdem sei der Neubau für die Bürger mit altersgerechten Wohnungen eine sinnvolle Erweiterung, die insbesondere das Ortskernbild um den Kirchplatz bereichere.

