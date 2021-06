Abwechslungsreiches Programm auf der »Chicken Ranch«

Das Programm der Eventreihe »Bikes & Kultur« auf dem Gelände der Nudelfabrik Repp / »Chicken Farm« in Großheubach in diesem Juni:Freitag, 11. Juni: Start der Reihe, Biergarten geöffnet; Musik (Untermalung, keine Live-Musik); Einlass Biergarten: 12 UhrSamstag, 12. Juni: »Chicken Run« mit der AC/DC-Tributeband AC/ID; als Special Guest tritt die Gruppe The Burning Balls auftreten; sie stehen laut Ankündigung unter anderem für »kompromisslos groovenden Sound, der immer auch den ehrlichen und dreckigen Rock'n'Roll durchklingen lässt, verschmilzt mit Ohrwurm-Melodien und wuchtigen Riffs«; Einlass Biergarten: 12 Uhr; Einlass Konzert 18 Uhr Sonntag, 13. Juni: Susal - Die Partyhexe; sie vereint laut Info Schlager, Volksmusik, sorge für Stimmung, stehe aber auch für Tradition und Heimatverbundenheit und überzeuge hierbei mit wunderschönen Balladen; Einlass Biergarten/Gelände: 12 UhrMontag, 14. Juni: Einlass Biergarten/Gelände: 12 UhrDienstag bis Donnerstag, 15. bis 17. Juni: DobBroMan - Livemusik ab 16 Uhr. Der Musiker, Singer/Songwriter und Slide-Giarrist aus Berlin spielt solo, bietet sowohl eigene Kompositionen als auch Cover-Songs. Einlass Biergarten/Gelände: 12 Uhr/Einlass Konzert: 16 UhrFreitag, 18. Juni: The Chain - A Tribute to Fleetwood Mac.Benannt nach dem gleichnamigen Song des Originals. Laut Info »nah dran am Original, aber ohne dabei zur Kopie zu werden«. Einlass Biergarten/Gelände: 12 Uhr; Einlass Konzert: 18 UhrSamstag, 19. Juni: Einlass Biergarten/Gelände: 12 UhrSonntag, 20. Juni: Sky du Mont - der bekannte Schauspieler (unter anderem aus »Der Schuh des Manitu«), Synchronsprecher und Autor liest verschiedene, ausgesuchte Szenen aus seinen letzten fünf Büchern, von denen zwei Spiegel-Bestseller waren. Das Ganze wird, so die Info, »neu bearbeitet und dramaturgisch zu seinem Handlungsstrang verknüpft«. Einlass Biergarten: 12 Uhr/ Einlass Lesung: 16 UhrMontag und Dienstag, 21. und 22. Juni: Einlass Biergarten/Gelände: 12 UhrMittwoch und Donnerstag, 23. und 24. Juni: Rick Dorsa - der Musiker spielt an beiden Tagen, an denen die Konzerte unter dem Motto »After Work« stehen, Rockklassiker. Einlass Biergarten/Gelände: 12 Uhr; Einlass Konzert: 16 UhrFreitag, 25. Juni: Motörblöck gilt als Europas älteste Motörhead Tribute Band und wird Klassiker der Kultgruppe darbieten. Einlass Biergarten/Gelände: 12 Uhr; Einlass Konzert: 18 UhrSamstag, 26. Juni: Journeye treten unter dem Banner »A Tribute to the Music of Journey« auf. Es heißt im Programmheft: »Authentisch und detailgetreu, mit virtuoser Gesangs und Gitarrenarbeit, ausgefeiltem Chorgesang und energiegeladenen Rockgrooves bieten Journeye ein Programm, das begeistert«. Einlass Biergarten/Gelände: 12 Uhr; Einlass Konzert: 18 UhrSonntag, 27. Juni: Einlass Biergarten/Gelände: 12 UhrAn allen Eventtagen: Bike- und Oldtimer-AusstellungAusblick August: Thundermother (5.8.), Voltbeat - A Tribute to Rock n Roll (13.8.), Fools Garden (14.8.), Agnethas Affair - A Tribute to Abba (21.8.)Adresse Gelände: Repp Nudelfabrik, Auweg 25, 63920 GroßheubachAlle Zeiten ohne Livemusik: Eintritt frei ()