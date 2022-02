Abwasserzweckverband Main-Mud nimmt Millionenkredit auf

Investitionen in Kläranlage, Kanäle und Sonderbauwerke

Miltenberg 24.02.2022

Geschäftsführerin Alexandra Schütz stellte den Haushalt vor und informierte die Mitglieder, dass in diesem Jahr die Kanaldeckel saniert werden sollen. Beim Main- und Mudtalsammler sind TV-Befahrungen und Kanalspülungen vorgesehen, die entsprechend zu Buche schlagen. Die Folien auf den Schlammtrocknungshallen sind zum Teil schon erneuert, die restlichen Folien sind nicht mehr reparabel und müssen ersetzt werden. Die Kosten werden auf 60.000 Euro geschätzt. Der Vorlageschacht am Faulturm ist ebenfalls defekt. Die Reparatur soll 2022 erfolgen und wird 20.000 Euro kosten.

Ein weiterer Kostenpunkt ist die Elektrik der Gasmaschine, die instandgesetzt werden müsste. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 125.000 Euro. Allerdings gibt es ein Pilotprojekt des bayerischen Umweltministeriums zur Reduzierung von Klärschlamm durch die Zugabe von Mikroorganismen. Wenn der AZV in dieses Projekt einsteigen könnte, würde zunächst von einer Investition in die Gasmaschine abgesehen.

Alexandra Schütz bedauerte, dass aufgrund der momentanen Datenlage eine zuverlässige Erstellung eines Finanzplanes nicht möglich ist. Grund hierfür ist das momentane Prozessleitsystem. Schütz informierte die Anwesenden, dass der Wechsel des Anbieters derzeit geplant wird, um zuverlässigere Zahlen zu bekommen.

Mehr Personal

Die Personalkosten waren ein weiterer Punkt. Für 20 Kilometer Kanallänge und 30 Sonderbauwerke sind sechs Beschäftigte nicht ausreichend. Aus diesem Grund wurde ein Stellengutachten in Auftrag gegeben und vorsorglich schon mindestens eine zusätzliche Person im Stellenplan aufgenommen. Die Betriebskostenumlage wird sich auf 3,65 Millionen Euro belaufen. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt entspricht der Tilgungsleistung in Höhe von 146.500 Euro.

2022 sind folgende Investitionen geplant: die Sanierung der Jahnstraße (300.000 Euro), die Erneuerung eines Schachts am Mudtalsammler (60.000 Euro), die Erneuerung der Überschussschlammeindickung (220.000 Euro), ein neuer Rechen im Einlaufbauwerk (85.000 Euro). Ferner wurden 750.000 Euro für Ingenieurleistungen für den Bau des Nachklärbeckens IV in den Haushalt eingestellt. Bei der Überprüfung der Schaltschränke in den Außenanlagen sind noch Nacharbeiten zu erledigen, die Kosten in Höhe von knapp 100.000 Euro verursachen können. Der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes betrug zum Jahresende 2021 825.000 Euro. Eine Kreditaufnahme in Höhe von gut einer Million ist für dieses Jahr vorgesehen, was zum Jahresende den Schuldenstand auf 1,7 Millionen Euro ansteigen lässt.

Der Vorsitzende des AZV Main-Mud, Peter Schmitt sprach von einem solide aufgestellten Haushalt »mit Puffern«, sodass die Anwesenden den Haushaltsplan einstimmig genehmigten.Ebenfalls einstimmig wurden die Haushaltssatzung, der Stellenplan und der Finanzplan genehmigt. Die tariflich Beschäftigen des AZV können künftig im Rahmens der Entgeltumwandlung ein Fahrrad leasen. Der Zweckverband fungiert als Leasingnehmer und überlässt den Beschäftigten das Fahrrad zur Nutzung für die Dauer von längstens 36 Monaten. Auch dieser »Investition in die Gesundheit der Beschäftigen« stimmt das Gremium zu. asz

Annegret Schmitz