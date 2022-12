Abschied vom Leiter der Miltenberger Museen

Ist Kul­tur Lu­xus? Ge­ra­de in ei­ner Klein­stadt, die Schu­le und Kin­der­gär­ten fi­nan­zie­ren, Ka­nä­le und Stra­ßen in­stand hal­ten muss? Im Rit­ter­saal der Mil­den­burg wa­ren am Frei­tag ei­ne Men­ge Men­schen, die Kunst und Kul­tur für not­wen­dig hal­ten. Sie wa­ren ge­kom­men, ei­nen Mann zu ver­ab­schie­den und zu wür­di­gen, der da­für ge­sorgt hat, dass die Klein­stadt am Main mit ih­rem Mu­se­en sich den Ruf ei­nes »Leucht­turms« in der un­ter­frän­ki­schen Kul­tur­land­schaft er­ar­bei­ten konn­te: Her­mann Neu­bert.