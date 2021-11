Absagen und Angst vorm Lockdown: Das sagen Wirte aus dem Kreis Miltenberg

Umsatzeinbußen und Enttäuschung über Politik

Miltenberg 25.11.2021 - 15:30 Uhr

Patrizia Ferraro in ihrem Lokal. Sie hat große Angst, bald wieder dort alleine zu sitzen. Sie hofft nicht, dass sie zumachen müssen. Petra Holzinger in ihrer Rezeption. Die Stornierungen zu Weihnachten häufen sich. Die Stimmung ist bedrückend.

Patrizia und Angelo Ferraro, Pizzeria Arcobaleno, Miltenberg:

»Ja, wir haben große Angst, dass wieder ein Lockdown kommt, dass wir wieder einen Tiefpunkt haben so wie im vergangenen Jahr. Jeden Tag zittern wir, wenn wir die Nachrichten sehen und hören, was die Politiker wohl wieder beschließen. Nach der Wiedereröffnung lief es bis jetzt bei uns ganz gut, nichts ist passiert, keiner hat sich unseres Wissens bei uns angesteckt. Es gibt aber doch noch einige, die ungeimpft sind. Wir hatten viele gemischte Gruppen angemeldet, aber durch die neue 2G-Regelungen durften ja nur Geimpfte zu uns. Daher haben viele Gruppen abgesagt, weil sie schon gemeinsam feiern wollten. Wir haben, ehrlich gesagt nicht gedacht, dass so viele Stornierungen kommen. Wir haben das Vertrauen in die Politik verloren, die hätten viel früher reagieren müssen. Sie haben den ganzen Sommer Zeit gehabt. Und dass sie die Leute zum Impfen zwingen wollen, finden wir nicht gut. Das hätten sie anders machen können.«

Petra und Mario Holzinger, Flair-Hopfengarten, Miltenberg:

»Wir hatten ohnehin nicht sehr viele Weihnachtsfeiern angemeldet. Natürlich gibt es das Problem, dass auch Ungeimpfte dabei sind und diese nicht mitdürfen, also weniger Personen teilnehmen. Für Weihnachten haben wir schon die ersten Stornierungen fürs Hotel, hier können und müssen wir nur kurzfristig kalkulieren. An den Adventswochenenden waren wir schon fast ausgebucht, hier haben wir rund 60 Prozent Stornierungen im Hotel und damit auch im Restaurant, eine Katastrophe.

»Gehen von Stornierungen aus«

Silvester sind wir aktuell noch ausgebucht, aber wir gehen auch hier davon aus, dass Stornierungen kommen werden. Wir halten uns, wie auch bisher, an alle Regeln und Anordnungen, wobei wir der Meinung sind, dass die ganzen Einschränkungen deutlich zu spät kommen. Daher befürchten wir, dass wir in zwei bis drei Wochen wieder schließen müssen, obwohl in der Gastronomie nachweislich so gut wie keine Ansteckungen stattfinden, das macht einem schon wütend. Und es ist sehr frustrierend und deprimierend. Angst vor Schließung haben wir. Wenn, dann hoffen wir auch wieder auf Hilfe, sonst sieht es bescheiden aus. Der jetzige Zustand ist auch existenzgefährdend, die Leute haben Angst und gehen nicht mehr aus, die großen Konzerne verhängen Reiseverbote für Mitarbeiter, also fallen auch die im Winter so wichtigen Geschäftsreisen weg.«

Niki und Ralf Restel Ralf, Gasthaus Krone, Großheubach:

Niki Restel sagt: »Ich bin enttäuscht von der Regierung, weil man jetzt genauso dastehen wie vergangenes Jahr, sogar noch schlechter. Sämtliche Virologen haben das vorausgesagt, aber die Regierung hat wieder geschlafen. Wenn wir so arbeiten würden, wäre hier schon längst zu. Die Gastronomen sind auch immer die ersten, die leiden. Wie oft haben wir jetzt auch Maßnahmen umsetzen müssen und dann haben sie uns doch wieder zugemacht, obwohl nachweislich nichts passiert bei uns.

Mich ärgern vor allem die unlogischen G-Regelungen, zum Beispiel, dass sie die Kinder von 12 bis 17 Jahren vergessen haben. Gott sei Dank hatten wir unseren Verband, die Dehoga, die diesen in unseren Augen unsinnigen Kinderausschluss schnell nachgebessert haben.«

Ralf Restel findet: »Tatsächlich ist es auch so, wie bei meinen Kollegen, dass wir Stornos von Weihnachts- oder Geburtstagsfeiern haben. Aber viele haben einfach Angst und wollen sich und ihre Mitmenschen schützen, dafür hab ich vollstes Verständnis. Mir war eigentlich klar, dass wir ohne Einschränkungen den Winter nicht hinbekommen. Dennoch - wir haben alles getan, haben rund 20.000 Euro für unsere Gäste in unser Restaurant investiert. Wenn man aber sieht, was die Politik versemmelt, dann ist das schon sehr ärgerlich.«

Sabine Zipf, Wein- und Gasthof Zipf, Miltenberg:

»Ich war jetzt vor kurzem in Zypern, da gibt es eine Impfquote von 85 Prozent, die liegen bei einer Inzidenz bei 140, dort ist alles entspannt. Ich bin daher enttäuscht von den Impfgegnern. Ich habe keine Angst vor einem Lockdown, lieber mache ich alles zu, spare Kosten, schicke die Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Wir haben ein paar Absagen, zum Beispiel im Übernachtungsbereich. Aber Weihnachts- und Geburtstagsfeiern haben wir noch etliche. Wir haben eh seit Wochen 2G und lassen nur Geimpfte und Genesene rein. Was mich aber immer wieder ärgert ist, dass wir von der Regierung immer kurzfristig Anweisungen erhalten, die wir dann auch immer recht schnell umsetzen müssen. Das interessiert die aber nicht, wie das funktioniert. Da hilft uns unser Verband, die Dehoga, ganz gut.«

ANJA KEILBACH