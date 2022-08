Abrissarbeiten: In Elsenfeld entstehen Wohnhäuser für junge Familien

Elsenfeld 19.08.2022 - 09:19 Uhr < 1 Min.

Die Ziegel der Dächer sind bereits abgedeckt. Im Gebiet "Östlich des Kindergartens Abenteuerland" werden drei Wohnhäuser abgerissen. Foto: Martin Roos

Derzeit werden im Gebiet "Östlich des Kindergartens Abenteuerland" in der Friedhofstraße/Wilhelm-Klug-Straße drei Wohnhäuser abgerissen. Der Gemeinderat hatte dafür im Januar die Aufstellung eines Bebauungsplans im Zuge eines beschleunigten Verfahrens beschlossen. Der Bebauungsplan wurde am 9. Mai als Satzung beschlossen. An der Stelle sollen vier Doppelhaushälften auf Gemeindegrund und zwei freistehende Wohnhäuser auf Privatgrund entstehen. Mit der Planung ist das Büro Klingenmeier aus Amorbach beauftragt. Die Grundstücke werden entsprechend eines Kriterienkatalogs an junge Familien vergeben.

ro