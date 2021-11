Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Abriss auf dem BayWa-Gelände: Alles im Zeitplan

Bagger in vier bis fünf Wochen weg

Ganze Arbeit leistet die Abrissfirma auf dem früheren BayWa-Gelände zwischen der Erlenbacher Straße und der Bahnhofstraße. Die meisten Gebäude sind bereits dem Boden gleich gemacht. Ganze Arbeit leistet die Abrissfirma auf dem früheren BayWa-Gelände zwischen der Erlenbacher Straße und der Bahnhofstraße. Die meisten Gebäude sind bereits dem Boden gleich gemacht.

Ein Gebäude nach dem anderen wird abgerissen, um Platz für das neue Märktezentrum zu schaffen. "Die alten Gebäude sind nicht mal eben so weggestemmt", betont Aulbach. "Da steckt viel Stahl drin. Der muss einzeln entsorgt und getrennt werden, was ziemlich aufwendig ist."

"Wir liegen aber gut im Zeitplan", sagt Aulbach. Der ehemalige BayWa Bau- und Gartenmarkt ist schon weg. Die Halle, in der die Baustoffe gelagert wurden, ist nicht mehr da. Auch die Büros und das Lager gibt es nicht mehr. Spektakulär war, als der Bagger das Dach eines Gebäudes herunterzog. Anschließend entfernten Arbeiter Dachziegel, Mineralwolle und die Dampfsperre. Bauschutt, Steine, Mineralwolle und Metalle wie Aluminium, Zink und Blei müssen getrennt werden. Weil derzeit Rohstoffe teuer sind, wird das meiste Material auf der Baustelle verwertet. Auch die Leimbinder werden auseinander genommen und vom Eisen getrennt. Weil das Dach einer Lagerhalle aus Asbestplatten bestand, musste es gesondert abgebaut und entsorgt werden. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde alles in Säcke verpackt. Die verpackten Platten werden auf der Kreismülldeponie in Guggenberg entsorgt. "Es waren viele Formalitäten zu erledigen", sagt Aulbach.

Kiebitze gibt es hier jede Menge, die täglich am Bauzaun nach dem Rechten schauen. "Aufs Grundstück darf aber niemand", sagt Aulbach. Bis jetzt ist er mit dem Ablauf sehr zufrieden. Am Dienstag war das Unternehmen mit drei Baggern und einem Kompaktlader im Einsatz. Teilweise sind aber auch vier Bagger gleichzeitig und bis zu 20 Bauarbeiter auf der Baustelle. Wann er mit dem Abriss fertig sein wird, kann Aulbach nicht genau festlegen. "Es ist schwer zu sagen, weil man immer wieder Überraschungen im Boden findet". Aulbach ist aber optimistisch, dass er mit seinen Baggern in vier bis fünf Wochen abrücken kann.

Was geplant ist

Geplant ist auf dem ehemaligen BayWa-Gelände eine Erweiterung des Aldi-Marktes von derzeit 860 Quadratmeter auf 1350 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der bereits ansässige DM-Drogeriemarkt baut eine neue Filiale mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein Getränkemarkt siedelt sich mit rund 550 Quadratmeter an und die geplante Fläche für den neuen Deichmann-Schuhfachmarkt ändert sich mit jetzt rund 460 Quadratmeter nicht wesentlich. Daneben sind noch drei weitere Verkaufsflächen zwischen 180 und 300 Quadratmeter geplant, deren Nutzung derzeit noch offen ist. Zum Parken wird ein gemeinsamer Parkplatz mit ausreichend Stellplätzen geschaffen. Der Anlieferverkehr ist über die Bahnhofstraße geplant.

Ein ursprünglich geplanter Vollsortimenter wird es nicht geben, weil der Gemeinderat im April 2020 mehrheitlich die 8. Änderung des Flächennutzungsplans 2004 und den Bebauungsplanentwurf "Märktezentrum an der Erlenbacher Straße - "Nördlicher Teil" beschlossen hatte. Zulässig sind in dem Gebiet Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und Wohnen. Ausgeschlossen sind neue Spielhallen. Für die bereits dort vorhandene Spielhalle besteht Bestandsschutz. Die Sparkasse zieht wegen fehlender Erweiterungsmöglichkeiten in das BayWa-Gelände um. Das Märktegebiet wird durch Anlegung öffentlicher Fußwege durchlässiger.

