Abnahme und Öko-Punkte für Tagebau Kirschfurt-West geklärt

Urnenfelder: Der Bürgermeister informierte, dass nun drei Angebote für die Vergabe der geplanten 24 neuen Urnenfelder im Friedhof in Fechenbach und 48 Urnenfelder für den Friedhof Reistenhausen vorliegen. Die Gesamtkosten des günstigsten Anbieters für diese Maßnahme, einschließlich Sandsteinplatten und Stehlen belaufen sich auf rund 96.000 Euro. Freiburg teilte noch mit, dass im Haushalt 2022 110.000 Euro für diese Maßnahmen eingeplant waren - sich also die Kosten im Rahmen der Haushaltsplanung befänden. Der Gemeinderat stimmte einvernehmlich einer Auftragsvergabe zu den genannten Konditionen zu.

Aushängekästen: Die aktuellen Standorte sowohl für gemeindliche Aushänge als auch für Informationen örtlicher Vereine in zwei Ortsteilen haben sich als ungünstig herausgestellt. Der Standort des Aushängekastens im Ortsteil Reistenhausen müsse aufgrund des Verkaufs des Gebäudes sowieso neu festgelegt werden. Als neue Standorte schlug die Verwaltung die Buswartehäuschen vor dem Bahnübergang in Kirschfurt und "An der alten Kirche" in Reistenhausen vor. Das Gremium stimmte diesen neuen Standorten einvernehmlich zu.

Polterholzverkauf: Zurzeit findet die Vergabe des gemeindlichen Polterholzes statt. Die Nachfrage nach Polterholz sei jedoch so hoch, dass im ersten Schritt oftmals nur Teilmengen zugewiesen werden können, informierte der Bürgermeister. Die Gemeinde sei jedoch bestrebt, aus den noch anstehenden Hieben im Frühjahr nächsten Jahres noch soweit als möglich die fehlenden Restmengen zuzuteilen. Eine hundertprozentige Zuteilung könne jedoch nicht gewährleistet werden.