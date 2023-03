Abfallgebühren bleiben stabil, Radverkehr-Modellvorhaben abgelehnt

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 16.03.2023

Trotz Umstrukturierung wird die Abfallentsorgung für die Odenwälder Haushalte 2024 nicht teurer.

Umstrukturiert: Eine Neuorganisation muss nicht in jedem Fall höhere Kosten nach sich ziehen. Zu diesem erfreulichen Ergebnis ist der Müllabfuhrzweckverband Odenwald (MZVO) hinsichtlich der Neuaufstellung in der Abholung und Entsorgung der Abfallarten gekommen. Dem MZVO gehören alle Kommunen des Odenwaldkreises an. Wie Verbandsgeschäftsführer Stephan Kelbert mitgeteilt hat, wird es in Folge der größten Ausschreibung des MZVO seit 25 Jahren zu keiner Gebührenexplosion im Jahr 2024 kommen. »Die festgelegten Systemveränderungen zum Jahreswechsel können mit etablierten, regional verankerten Partnern umgesetzt werden«, schreibt Kelbert. Auch bei der Einsammlung von Restmüll, Biomüll und Sperrmüll wird weiterhin die Firma Reso GmbH, die Anfang 2022 vom Marktriesen Remondis übernommen wurde, unterwegs sein. In vier der fünf ausgeschriebenen Lose habe das Michelstädter Unternehmen das günstigste Angebot abgegeben. Änderungen werde es nur bei Papierverwertung geben. Diese wird zukünftig von der PreZero GmbH mit Sitz in Leipzig, einem ebenfalls großen Anbieter auf dem deutschen Entsorgungsmarkt, durchgeführt.

Nach einer vorsichtigen Gebührenkalkulation seien 2024 keine Sprünge nach oben zu erwarten«, so Kelbert. Zur Kostendämpfung hätten neben der Neuausschreibung vor allem die Festlegungen zum Abfallsammelsystem beigetragen. Ab 2024 werden die Biotonnen nur noch 14-tägig abgeholt, die Restmüllbehälter werden zukünftig nur noch im Vier-Wochen-Rhythmus abgeholt. Hierfür werden alle Grundstücke bis zum Jahresende 2023 mit neuen Restmüllbehältern mit doppeltem Volumen ausgestattet, sodass das abgeholte Volumen je Haushalt auch zukünftig gleichbleiben wird. Mit der Einführung eines Identsystems (Chip-Systems) für alle Abfallbehälter wird es in Zukunft auch eine klare Zuordnung der Behälter zu einem Grundstück geben. Hierdurch würden illegal aufgestellte sogenannte »Schwarztonnen« identifiziert und von der Leerung ausgeschlossen.

Gescheitert: Das Hessische Verkehrsministerium hat ein vom Kreistag befürwortetes Modellprojekt für den Radverkehr im Odenwaldkreis abgelehnt. Wie berichtet, sollte testweise eine Kreisstraße mit der sogenannten »RQ9-Markierung« versehen werden. Diese sieht vor, die Straße für den Autoverkehr optisch zu verengen. Radfahrer sollen sich sicherer fortbewegen können, ohne dass ein eigener Radweg angelegt wird. Grundlage für das Vorhaben ist das Radverkehrskonzept des Odenwaldkreises. Die Pressestelle im Landratsamt beruft sich auf das Antwortschreiben von Staatssekretär Jens Deutschendorf an Landrat Frank Matiaske.

In seiner ablehnenden Antwort verwies der Staatssekretär auf bereits bestehende Forschungsarbeiten bei der Bundesanstalt für Straßenwesen, deren Abschluss für das Jahr 2024 geplant sei. In dem Forschungsprojekt seien bereits genügend Streckenabschnitte schmaler Landstraßen mit einer entsprechenden Randmarkierung enthalten. Eine Nachmeldung von Strecken sei nicht mehr möglich, heißt es in dem Schreiben aus Wiesbaden.

Beworben: Auf die zentrale Bedeutung von Hebammen in der Versorgung von werdenden Müttern und Neugeborenen macht eine Ausstellung aufmerksam, die derzeit im Gesundheitszentrum Odenwaldkreis (GZO) in Erbach gezeigt wird. In der Pressenotiz des Landratsamts wird die Frauenärztin und Kreisbeigeordnete Dr. Erika Ober zitiert: »Sie begleiten nicht nur Geburten im Krankenhaus, im Geburtshaus oder auch Zuhause, sondern führen auch die Erstuntersuchung bei Neugeborenen durch. Sie suchen Mütter im Wochenbett auf, bieten Rückbildungskurse und Babymassage an, beraten bei psychischen Erkrankungen und vieles mehr.« Hingewiesen wird auch auf die Arbeit von Familienhebammen, die es seit 2006 gibt und Mütter mit besonderer Hilfebedürftigkeit bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes begleiten.

Es müsse alles getan werden, um dem Fachkräftemangel, den es auch diesem Beruf gebe, wirksam zu begegnen, forderte Ober. Initiativ geworden ist die Frauenkommission in Zusammenarbeit mit den Bezirkslandfrauenvereinen Michelstadt und Reichelsheim, der Elternakademie am GZO und der Gleichstellungsbeauftragten des Odenwaldkreises. Die Wanderausstellung der Hessischen Landeszentrale für Politische Bildung »Hebammen in Hessen - Gestern und Heute« ist noch bis Freitag, 31. März, zu sehen.

Manfred Giebenhain