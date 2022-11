Abenteuer Kanada und Alaska mit Robert Ulsamer

Reportage: Bilder und Eindrücke von Robert Ulsamer

Miltenberg 14.11.2022

Lake Manitou in Kanada

Die Abenteuerreise durch Kanada und Alaska präsentiert der Fotoclub Miltenberg am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr im großen Churfrankensaal der Raiffeisen-Volksbank Miltenberg am Berliner Platz. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.Der Clubfotograf Robert Ulsamer war im April 2019 mit Ehefrau Maria in Halifax in Ostkanada zu einer sechs Monate und 40.000 Kilometer langen Abenteuerreise gestartet. Im Wohnmobil ging es quer durch das ganze Land, mit einem Abstecher in die USA zum Yellowstone Nationalpark. Ganz im Westen führte die Inside Passage per Schiff nach Alaska. Die Großstadtmetropolen Montreal, Toronto, Vancouver bildeten den Kontrast zu den weitläufigen Wald-, Gebirgslandschaften und Nationalparks. Bisons, Bären und Weißkopfseeadler kreuzten ihre Wege. Weiterer Höhepunkt war die 1000 Kilometer lange Schotterstrecke Dempster-Highway von der Goldgräberstadt Dawson City bis nach Tuktoyaktuk am Arctic Ocean. Das Foto zeigt einen Sonnenuntergang am Lake Manitou in Kanada.

