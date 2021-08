Abba-Klassiker zum Finale auf der Chicken-Ranch in Großheubach

Die zwei Frauen der Band "Agnetha's Affair" begeistern die Fans am Samstagabend auf der Chicken-Ranch.

"Agnetha's Affair", eine Abba-Tribute Band, gab vor rund 220 Besuchern das finale Konzert in der Reihe Bikes & Kultur. Die beiden Sängerinnen Nicole Greinke und Elisabeth Weyand hatten ihr Publikum vom ersten Ton an im Griff. Die textsicheren Fans sangen bei "Super Trouper", "Voulez-Vous", "I Have a Dream" oder "Waterloo" jede Zeile mit und ließen sich bei "Mamma Mia" sogar zum Mitmachen beim obligatorischen Fingertanz animieren. Beide Frauen sangen in dem über dreistündigen, aus drei Sets bestehenden Konzert auch Solonummern ihrer großen Vorbilder AgnethaFältskog und Anni-Frid Lyngstad. Die Veranstalter Christoph Repp und Andreas Löffel freuten sich über die tolle Stimmung der Gäste zum Schlusspunkt der Konzertreihe auf der Chicken-Ranch.

Anja Keilbach