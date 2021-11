ABBA Explosion begeistern im Erlenbacher Beavers

Konzert: Spielfreude und musikalisches Niveau

Die beiden Sängerinnen Ully Mathias und Rebecca Kollang, Gitarrist Andy Kirchner, Bassist Klaus Bussalb, Drummer Harald Heinl und Jörg Dewald am Keyboard/Gesang starteten bei bester Laune mit "Mamma Mia" in ihr Set. Bei einem tollen, ausgewogenen Klangbild, in dem jedes Instrument und jede Stimme bestens innerhalb der akustischen Gesamtkomposition platziert war, schafften es ABBA Explosion von Beginn an, eine großartige Stimmung im Saal zu entfachen.

Die Interaktion mit den zahlreichen, sehr textsicheren Fans wurde groß geschrieben und das Mitsingpotenzial, welches die Vorlagen boten, wurde konsequent genutzt. Aber nicht nur der Draht zu den Menschen vor der Bühne, sondern auch in der Band untereinander war das I-Tüpfelchen auf einer ohnehin schon fantastischen Darbietung. "Money Money Money", "Dancing Queen" oder "S.O.S." waren nur einige der zelebrierten Hits, die die Band versiert, souverän und authentisch präsentierte.

Fein aufeinander abgestimmt

Mathias und Kollang überzeugten nicht nur stimmlich, sondern sie feuerten stets die Gäste an, gaben den Takt zum rhythmischen Mitklatschen vor. Die Band agierte fein aufeinander abgestimmt, die Kombination aus den Basslinien von Bussalb und den kraftvollen Rhythmen von Heinl bildete eine unerschütterliche Grundlage, auf der sich Gitarre und Keyboard hervorragend entfalten konnten. In vielen Momenten verliehen somit Kirchner und Dewald mit ihren Fähigkeiten den Songs nochmals einen ganz besonderen melodischen Feinschliff. Ein Zugabeteil rundete nach den zwei offiziellen Programmblöcken das Konzert ab.

Marco Burgemeister