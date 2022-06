Ab August gelten in Lützelbach höhere Elternbeiträge

Gemeindevertretung: Projektierer planen Photovoltaik-Freiflächenanlage zwischen Lützel-Wiebelsbach und Seckmauern

Lützelbach Montag, 06.06.2022 - 13:26 Uhr

Die El­tern­bei­trä­ge für die Be­t­reu­ung ih­rer Kin­der in den Ta­ge­s­ein­rich­ten in der Ge­mein­de Lüt­zel­bach wer­den zum 1. Au­gust an­ge­ho­ben. Die­se Ent­schei­dung, wie al­le wei­te­ren in der Sit­zung vom Don­ners­tag, fand die Zu­stim­mung al­ler Man­dats­trä­ger in der Ge­mein­de­ver­t­re­tung. Für Kin­der über drei Jah­ren be­trägt die An­he­bung 20 Pro­zent. Ge­lei­tet wur­de die Sit­zung, die in der Mehr­zweck­hal­le von Hain­grund statt­ge­fun­den hat, vom Vor­sit­zen­den Ed­win Wieß­mann (ÜWG).