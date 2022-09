A-cappella-Musik von Feinsten in Miltenberger Jakobuskirche

Vokalensemble »quattrucelli« verzaubert mehr als 100 Zuhörer bei Klang Raum Matinee

Miltenberg 25.09.2022 - 11:45 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Ensemble "quattrucelli" gewann mit seinem A-cappella-Konzert" am Samstagmittag in Miltenberg viele neue Anhänger seine geschlossenen, harmonischen Gesangs.

Ob das ein neuer Besucherrekord in der erfolgreichen Konzertreihe war, muss hier offenbleiben. Dass es eine atmosphärisch dichte, spannende Reise durch vier Jahrhunderte Musik war, darin waren sich alle einig.

Hitparade der A-cappella-Musik

Ulrike Matheis und Elke Koch (1. und 2. Sopranistin) sowie Maria Oberländer und Sabine Michel (1. und 2. Altistin) bilden ein Quartett mit einem berückend harmonischen Ensembleklang zwischen hellem, funkelndem Sopran und tiefem, vollem Alt. In dieser rundum überzeugenden und anspruchsvollen »Hitparade der A-cappella-Musik« lotete John Dowland zunächst in drei Kompositionen rund um das Jahr 1600 in facettenreichen Renaissance-Sätzen viele Gefühle und Stimmungen aus: im lieblich-harmonischen Morgenlied »Awake sweet love«, im fast schon frechen, frischen »Fine Knacks for Ladies« und im bittenden »Can she excuse my wrongs« - alle kongenial interpretiert und auch exzellent artikuliert. Beim letzten Lied war sogar ein bisschen Zweifel daran zu spüren, ob die Beziehung gut ausgehen kann - trotz der Fehler.

Die Hommage des Schweden Waldemar Ahlen auf die warme Jahreszeit rief im »Sommerpsalm« auf Schwedisch bei 18 Grad Außentemperatur wieder Sommergefühle wach. Der »Spruch für eine Sonnenuhr« mündete in Rudolf G.Bindings durchaus ambivalente Schlussverse »Die Zeit ist um, du bist im Ziel«. Bei der Fassung von Stings Song »Fields of Gold« von 1993 dominierte in Gerlitz' Arrangement der strahlende erste Sopran sehr stark.

Nachhallender Ensembleklang

In den abschließenden drei Titeln - allesamt Renner der A-cappella-Literatur - wieder das Gesamtensemble wunderbar zum Klingen kam und der Beweis geliefert wurde, dass Popularität und Qualität keine Gegensätze sein müssen - im Gegenteil. An die Version der Vier des berühmten Irischen Segens mit tief empfundener Zuversicht, an ihre erfreulich unpathetische Fassung des »Only You« und ihre ganz und gar nicht »überzuckerte« und doch gefühlvolle Version des »Amazing grace« werden sich viele Zuhörer noch sehr gerne erinnern.

Der verdiente Lohn: Minutenlanger Beifall, dem als Zugabe noch einmal »Fine Knacks for Ladies« folgten.