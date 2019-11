Test-Vorführung: 60 Miunten Feuerwerk in Neunkirchen-Umpfenbach

300 Zuschauer genießen Lichterspiel

Neunkirchen Sonntag, 24.11.2019 - 15:55 Uhr Kommentieren

Glitzernde Feuerwerkseffekte am Nachthimmel über Umpfenbach. Foto: Thilo Winkelmann

An die dreihundert Begeisterte trotzten dem eiskalten Wind und ließen es sich nicht nehmen bis zum Ende der einstündigen Veranstaltung am Schützenhaus auszuharren.

Auch in den Straßen am Ortsrand standen viele Schaulustige. Manche hatten zur Glühweinparty am Feuerkorb eingeladen.

Sechzig unterschiedliche Raketen und Feuerwerksbatterien kamen zum Einsatz und schossen bis zu fünfzig Meter in die Höhe. Bunt schillernd, glitzernd oder in reinem Weiß, als einzelner Effekt oder zu einer Choreographie in Batterien zusammengefügt, erhellten die Explosionen den Nachthimmel über dem Waldrand. Die Zuschauer konnten ihre Favoriten bewerten. Im Vorfeld hatten Mitglieder der Umpfenbacher Feuerwehr als Parkplatzeinweiser fungiert. Markus Trappiel bat die Zuschauer um eine kleine Spende für die Jugendfeuerwehr.

tlo