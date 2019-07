Interaktive Grafik zur Serie "Kranke Kinder, proppenvolle Praxen"

Miltenberg Montag, 29.07.2019 - 12:54 Uhr

Weshalb Eltern teilweise nicht nur lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, sondern zum Teil Probleme haben, überhaupt einen Kinderarzt zu finden. Unsere interaktive Grafik zur Serie "Kranke Kinder, proppenvolle Praxen" führt Sie durch das Thema.

In einem Podcast kommen Mütter aus dem Landkreis zu Wort, die ihre Erfahrungen mit dem Kinderarzt schildern. In einer Reportage schildert Kollegin Anja Mayer die lange Wartezeit im vollen Wartezimmer des Elsenfelder Kinderarztes Adam Fersch. Zu Wort kommen auch zwei seiner Kollegen – Carl Ul­rich Sch­mid (Mil­ten­berg) und Mat­thias Kru­e­ger (Klin­gen­berg) – im Interview. In einem Video äußert sich außerdem Landrat Jens Marco Scherf zum Thema.

Zum Abschluss der Serie fragen wir Sie, liebe Eltern: Wie fühlen Sie sich kinderärztlich versorgt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

