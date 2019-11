Ein Sulzbacher kämpft gegen Leukämie

Thomas Röser hat Chemo- und Stammzellentherapie überstanden

Sulzbach Mittwoch, 13.11.2019 - 14:28 Uhr Kommentieren

Thomas Röser im Krankenbett: Wie viele Infusionen ihm angehängt wurden, kann er gar nicht mehr zählen. Foto: Thomas Röser Hier darf Thomas Röser nicht parken: Kein Amt stellt ihm einen Parkausweis für Schwerbehinderte aus. Foto: J. Hofmann

Doch der mittlerweile 48-Jährige wollte nicht klein beigeben. »Ich lebe halt gern.« Und er besiegte die Leukämie nach einer harten Chemo. Als geheilt bezeichnet er sich trotzdem nicht: »Das kann man nie sagen.« Er spricht von Stillstand und betont: »Ich bin zufrieden.«

Rückblick: 2004 machten dem gebürtigen Haibacher heftige Brustschmerzen zu schaffen, vor allem beim Arbeiten - er war damals als Speditionskaufmann tätig. Erst der dritte Arzt fand heraus, was nicht stimmte: Röser fehlten drei Brustwirbel, eine Querschnittslähmung drohte. Tatsächlich war es eine sehr seltene Form der Leukämie, die Röser die Wirbel »weggefressen« hatte. Für ihn ein totaler Schock: »Ich konnte mir das nicht vorstellen, hatte sowas noch nie gehört.« Es folgte eine Strahlentherapie, 2006 schien alles überstanden.

Bis vors Sozialgericht

Doch da wurde es für Röser an einer anderen Front schwierig. Verzweifelt kämpfte er um eine Arbeitsstelle. »Ich dachte, mit meinem Schwerbehindertenausweis öffnen sich die Türen leichter - aber das war nicht der Fall.« Röser hätte sogar auf seine fünf Tage zusätzlichen Urlaub verzichtet. Sein Fall ging damals bis vors Sozialgericht. Aktuell lebt er von der gesetzlichen und einer privaten Rente.

Acht Jahre lang schlief die Leukämie. Röser fühlte sich gut, hatte keine Schmerzen, keine Müdigkeit und die Blutwerte waren gut. Da fiel seiner Frau Britta etwas an seinem Hals auf, das aussah, wie ein entzündeter Mückenstich. Der Stich wurde herausgeschnitten und drei Wochen später kam die schockierende Nachricht: Die Leukämie ist zurück. »Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die Krankheit auf diese Art und Weise zurückkommt«, berichtet Röser. Seine Fassungslosigkeit schwingt auch heute noch mit.

Was nun begann, nennt der Sulzbacher die »ganz große, harte Chemotherapie«. Die Haare fielen ihm aus, er wurde zu schwach, um zu laufen, hatte keine Lust, auch nur Fernseh zu schauen. »Bei der ersten hohen Dosis ging's mir hundsmiserabel. Es war, wie wenn die Welt zusammengebrochen wäre.« Besonders schwer traf ihn die Frage, die eine Mitarbeiterin im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau an ihn gerichtet habe: »Haben Sie schon Ihr Testament gemacht? Sie kommen hier vielleicht nicht mehr lebend raus.« Aber Röser - damals 44 Jahre alt - sagte: »Ich bin noch zu jung, um zu sterben.« Den Ordner hat er zwar mit heim genommen, hat ihn aber bis heute nicht ausgefüllt.

Röser wurde mit den eigenen Stammzellen behandelt, die an einem Arm entnommen und - nachdem die Tumorzellen herausgefiltert worden waren - über den anderen Arm zurückgespritzt wurden. Die Therapie hatte auch einen seltsamen Nebeneffekt: »Beim Stammzellen einspritzen schmeckte es nach Ketchup.« Das ekelte Röser so sehr, dass er zwei Jahre lang keinen Ketchup essen konnte.

Insgesamt verbrachte er 18 Wochen im Krankenhaus. Zehn bis 15 Mal am Tag wurde ihm Blut abgenommen, unzählige Infusionen wurden ihm angehängt. »Es war eine harte, harte Zeit«, sagt Röser und ein Schatten legt sich über sein Gesicht. »Man lernt viel auszuhalten.« Seine Leukämie hatte auch Auswirkungen auf seinen Freundeskreis. Manche seien wohl nicht damit klar gekommen. Aber Röser betont: »Ich bin niemandem böse.«

Sehr geholfen habe ihm sein Psychologe. Bei ihm habe er gelernt, positiv zu denken. Auch seine Eltern und seine Frau Britta, die ursprünglich aus Amorbach kommt, unterstützten ihn sehr. Das Paar ging gemeinsam sechs Wochen lang im Schwarzwald auf Reha.

Mit Krücken laufen

Sein Gesundheitszustand sei zurzeit durchwachsen. »Es gibt Tage, da geht es gut und welche, da geht nichts von der Stelle.« Eine Sportverletzung aus dem Jahr 1988 - ein Bänderriss - mache sich seit der Chemobehandlung wieder bemerkbar. Manchmal sei sein Bein wie tot, teilweise musste er mit Krücken laufen. Gerade in solchen Momenten wäre es für ihn wichtig, mithilfe eines Schwerbehindertenausweises auf den entsprechenden Parkplätzen parken zu können.

Allerdings wolle ihm derzeit keine Behörde einen solchen ausstellen. Eine wahre Odyssee von Amt zu Amt habe begonnen, denn Rösers Ausweis lief Ende September aus. Doch der 48-Jährige will weiterkämpfen. »Die Krankheit kann ja jeder Zeit wieder ausbrechen.«

Auf Anfrage unseres Medienhauses schilderte Susanne Seidel vom Miltenberger Rathaus, dass Röser tatsächlich versehentlich vom Versorgungsamt ans Landratsamt verwiesen worden sei. »Das war unglücklich für Herr Röser und tut uns auch leid.« Generell sei die Wohnortgemeinde für die Ausstellung eines solchen Ausweises zuständig. Allerdings sieht Seidel auch hier keine Chance, da das Versorgungsamt Röser einen Schwerbehindertengrad von 70 Prozent attestiert habe, für einen Parkausweis seien 80 Prozent notwendig. Der Markt Sulzbach erklärte, dass es den dunkelblauen Parkausweis, den Röser zuletzt hatte, nicht mehr gebe. Trotz Anfragen unter anderem beim Sozialgericht Würzburg, könne weder ein internationaler noch ein deutscher Parkausweis ausgestellt werden. Dafür fehle dem Krebspatienten auch das Merkmal »a.G.« (»außergewöhnliche Gehbehinderung«) auf seinem Schwerbehindertenausweis.

Einmal VW Bulli fahren

Abgesehen von den Problemen rund um den Parkausweis ist Röser zurzeit zufrieden. Denn Medikamente muss er - abgesehen von einer Diabetestablette - zurzeit nicht nehmen. Trotzdem hat er regelmäßige Arzttermine: einmal im Monat beim Onkologen, Orthopäden, Neurologen, Psychologen und Diabetologen - den Hausarzt nicht zu vergessen. Rechnet man da noch die dreimal Krankengymnastik in der Woche dazu sowie die Quartalsuntersuchungen im Uniklinikum Würzburg, kommt ganz schön was zusammen. »Ich habe lang darum gekämpft, dass man mir die Krankheit nicht ansieht«, sagt Röser. »Ich bin dankbar dafür, weil ich Spaß am Leben habe.«

Einen großen Traum hat Thomas Röser aber noch: Einmal mit einem VW Bulli fahren. Er hofft, dass ihm ein Main-Echo-Leser diesen Wunsch erfüllen kann.

Kontaktaufnahme über die Redaktion, Tel. 0 60 22 / 62 10-83

Julie Hofmann

Hintergrund: Leukämie Der Begriff »Leukämie« steht für eine Gruppe von Krebserkrankungen des blutbildenden Systems. Laut Webseite der deutschen Krebsgesellschaft unterscheiden sich die einzelnen Formen bezüglich Häufigkeit, Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und Heilungsaussichten voneinander. Leukämie geht von den Knochenmarkszellen aus - dem Ort, an dem das Blut produziert wird. Deshalb wird Leukämie auch als Blutkrebs bezeichnet. Eine Leukämie entsteht, wenn der normale Reifungsprozess der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im Knochenmark durch eine Fehlschaltung bestimmter Kontrollgene unterbrochen ist. Leukämien sind im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen, wie zum Beispiel der Brust oder der Lunge, relativ selten. In Deutschland machen sie etwa 2,4 Prozent aller Tumorerkrankungen aus.