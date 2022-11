99 Wohnungen auf alten Baywa-Gelände in Miltenberg

Stadtrat macht Weg für Projekt frei

Miltenberg 24.11.2022 - 16:56 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das ehemalige Baywa-Gelände an der Eichenbühler Straße in Miltenberg: Hier sollen neue Wohnungen entstehen. Das ehemalige Baywa-Gelände an der Eichenbühler Straße in Miltenberg: Hier sollen neue Wohnungen entstehen.

2017 hatte die Baywa ihre Standorte im Landkreis Miltenberg in einem großen Neubau in Großwallstadt gebündelt und den Geschäftsbetrieb in Miltenberg eingestellt. Die noch bestehenden Gebäude, Lagerhallen und die Tankstelle sollen jetzt abgerissen werden, damit - so Architekt Jürgen Christ - eine »großzügige Wohnanlage mit viel Grün«entstehen kann.

5800 Quadratmeter Grundstück

Mit rund 5800 Quadratmetern Fläche biete das Gelände Platz für ein weiteres »starkes Projekt« ihres Unternehmens, kündigte Elke Spiegel an. Ihr Unternehmen Spiegel Consulting mit Sitz in Aschaffenburg hatte im Landkreis zuletzt die Vorhaben »Schwanenhöfe« in Bürgstadt und die »Neue Ortsmitte« in Trennfurt verwirklicht.

Für Investor und Architekt ist das innenstadtnahe Grundstück besonders interessant, da es als sogenanntes urbanes Gebiet ausgewiesen ist, das baurechtlich eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und kultureller Nutzung erlaubt. Aktuell seien zwar ausschließlich Wohnungen geplant, aber dadurch seien spätere Umwandlungen möglich, so Spiegel.

In seinem Entwurf präsentierte Architekt Christ dem Stadtrat seine Vorstellung vom künftigen Aussehen des Geländes: An der Friedhofstraße soll ein sogenanntes Punkthaus Platz für den Zugang zum Gelände lassen, während entlang der Eichenbühler Straße und den beiden anderen Seiten ein hufeisenförmiger Bau die Fläche einrahmt. Besonderheit des Vorhabens: Alle Parkplätze für Bewohner und Besucher sollen unter der Erde in einer Tiefgarage mit 143 Stellplätzen untergebracht werden. So könne zwischen den Gebäuden eine Platzanlage mit viel Grün entstehen, sagte der Architekt. Die Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen sollen alle barrierefrei werden, die Gebäude dreigeschossig mit zurückgesetztem Penthouse-Geschoss. Käufer hätten aber auch die Möglichkeit , zwei Wohnungen zu größeren Einheiten zusammenzulegen, kündigte die Bauherrin an. Auf Fragen aus dem Gremium zu Thema Nachhaltigkeit kündigte der Architekt ein Gründach oder alternativ eine Photovoltaikanlage an. Für die Heizung seien weder Gas noch Öl vorgesehen, sondern ein Luft-Wasser-Wärmepumpe. Konflikte wegen Lärm durch die angrenzenden Gewerbebetrieb fürchtet der Architekt wegen des Status' als urbanes Gebiet nicht, es werde aber vor dem Bau ein Lärmgutachten erstellt.

Preise stehen noch nicht fest

Hartnäckig fragten mehrere Stadträte nach den Preisen für die künftigen Wohnungen, konnten der Investorin aber keine konkrete Zahl entlocken. Allein in den vergangenen zehn Monaten seien die Baupreise um 30 Prozent nach oben gegangen, die weitere Entwicklung nicht vorhersehbar, begründete Elke Spiegel ihre Zurückhaltung. Viele andere Investoren würden derzeit ihre Projekt zurückziehen.

Mit einstimmigen Beschlüssen für die Umnutzung des Geländes und für die Aufstellung eines Bebauungsplans machte der Stadtrat den Weg für das Projekt frei. Um schnell in Richtung Verwirklichung zu kommen, läuft die Planung im sogenannten beschleunigten Verfahren.

GEORG KÜMMEL