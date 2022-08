90 Kilometer Fußmarsch bei sengender Hitze

Glaube: Fußwallfahrt der Miltenberger Pilgergruppe nach Dettelbach - 35 Teilnehmer

Miltenberg 18.08.2022 - 11:00 Uhr 1 Min.

Einzug der Dettelbach-Wallfahrer in Miltenberg.

Miltenbergs Pfarrer Jan Kölbel, der trotz seines Urlaubs die gesamte Strecke mitgelaufen ist und die Wallfahrer seelsorgerisch begleitet hat, zelebrierte die Messen in Reicholzheim und Höchberg. Die Gebete und Meditationen unterwegs orientierten sich am diesjährigen Wallfahrtsleitwort »Geleite durch die Wellen - Friedenswallfahrt 2022 - O Maria hilf«. Den Festgottesdienst am Marienfesttag in der Dettelbacher Gnadenkirche zelebrierten Pfarrer Gerhard Spöckl aus Kitzingen und Pfarrer Jan Kölbel gemeinsam. Zuvor hatte sich am frühen Montagmorgen noch eine Pilgergruppe mit dem Bus nach Dettelbach auf den Weg gemacht, um mit den Fußwallfahrern gemeinsam den Festgottesdienst zu feiern.

Der Weg ist das Ziel

Doch was macht das Wallfahren so anziehend, dass sogar Menschen, die der Kirche vielleicht nicht mehr ganz so nahestehen, körperliche Strapazen auf sich nehmen und in drei Tagen fast 100 Kilometer bei sengender Sonne bewältigen? Dem berühmten Arzt Hippokrates wird das Zitat »Gehen ist des Menschen beste Medizin« zugeschrieben. Gehen und Laufen wird heute vielfach als Bewegungskur angewendet, wobei diese Kur für den Leib und für die Seele gilt. So kommt es fast von selbst, dass die Menschen die Form des Pilgerns für sich entdecken und dabei feststellen, dass sie auf der Suche sind - nach sich selbst, nach anderen oder nach Gott. Immer wieder stellen die Pilger dann auch fest, dass das Ziel des Wallfahrens das Gehen des Weges selbst ist. Das »Auf dem Weg sein« ist abseits der Pilgerbewegung zum Lebensmotto geworden.

Nach der Wallfahrt ist vor der Wallfahrt: Die Fünf-Wunden-Bruderschaft Miltenberg, als Organisator der Dettelbachwallfahrt, hat auch in diesem Jahr wieder die gesamte Planung und Logistik übernommen. Den Dank dafür sieht die Bruderschaft darin, dass sich immer wieder Wallfahrer beteiligen, die erstmals mitgehen wollen. Sie laden dazu auch schon für das kommende Jahr ein.

BeSe