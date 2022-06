9-Euro-Ticket eine "Super-Sache": Umfrage am Bahnhof Elsenfeld/Obernburg:

Auch auf Kurzstrecken enorme Ersparnis

Miltenberg 01.06.2022 - 16:57 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dass der Staat nun gezielt die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs fördert, hält er für einen Schritt in die richtige Richtung: »Am besten wäre, der ÖPNV wäre irgendwann einfach für alle kostenlos, auch der Umwelt zuliebe.«Für viele Pendler macht sich das Ticket deutlich im Geldbeutel bemerkbar. Marcel Zöller (30) rechnet vor, dass er bis August 400 Euro auf seinem täglichen Weg von Kleinheubach nach Elsenfeld einsparen kann. Schon auf kurzer Strecke profitieren Pendler wie er deutlich.

Auffallend ist auch, dass viele noch mit herkömmlichen Monatskarten ausgestattet sind. Timothy Hermann (30), der bisher für zwei Stationen Klingenberg - Elsenfeld 92,40 Euro im Monat zahlt, will sich den Betrag zurückerstatten lassen. Die Bahnhöfe der Region wurden am Mittwoch nicht überrannt. Das könnte schon eher am Wochenende passieren, wie ein Bahnmitarbeiter vermutet. Eine Sprecherin der Westfrankenbahn (WFB) sprach von einem insgesamt »ruhigen Betriebsstart«. Es gibt keine Zahlen, wie viele 9-Euro-Tickets im Zuständigkeitsbereich der WFB gelöst wurden.

Klar ist aber auch: Das Ticket wird trotz seiner Vorteile nicht jedem die öffentlichen Verkehrsmittel schmackhaft machen können. Überzeugte Autofahrerinnen wie Birgit Stephan (58) aus Erlenbach (Kreis Miltenberg) sind sich sicher, auch in Zukunft nur dann auf die Bahn auszuweichen, wenn es unbedingt sein muss. Damit sie gerne Zug fährt, müsse man schon mehr bieten als nur ein billiges Monatsticket, vor allem eine Verbesserung in Sachen Service und Pünktlichkeit. Sarah Lange

Beobachtung am Bahnhof Miltenberg, zwischen 6 und 7 Uhr:

In der Westfrankenbahn war mehr los als sonst, wie der Kundenbetreuer im Nahverkehr, Marko Hauck, am Bahnhof Miltenberg berichtet. Das 9-Euro-Ticket macht sich bemerkbar. Während normalerweise »zwischen fünf und sieben Fahrgäste« um 6.33 Uhr aus Richtung Wertheim in Miltenberg ankomen, waren es am Mittwoch um die 70 Fahrgäste. Die Zahl der Fahrgäste, die in Miltenberg zustiegen und um 6.38 Uhr pünktlich weiterfuhren, war im Normbereich. Für den Zug um 6.45 Uhr Richtung Aschaffenburg wollte eine Kundin das 9-Euro-Ticket am Automaten kaufen, doch der Automat »muckte«. Er nahm keine Scheine. Marko Hauck konnte aushelfen. Der Bahnmitarbeiter geht davon aus, dass sich das vergünstigte Ticket vor allem am Wochenende bemerkbar machen wird. (anke)

Beobachtung am Bahnhof Elsenfeld-Obernburg, gegen 6.30 Uhr

Kurz vor halb sieben, ein gutes Duzend Pendler auf dem Weg zu Arbeit oder Ausbildung wartet in der kalten Morgensonne auf den Zug Richtung Aschaffenburg.Kaum einer hat sich schon ein 9-Euro-Ticket gekauft, dennoch profitieren die meisten davon. Viele Pendler haben ihre Monatskarten und hoffen, die Differenz bald zurückerstattet zu bekommen. Etliche könnten dann bis zu 100 Euro im Monat sparen. Der Ansturm auf den ÖPNV, den manche am Gleis befürchten, bleibt an diesem Morgen in Elsenfeld aus. Studentin Sophie Schnabel (22) aus Großwallstadt ist bewusst auf die Bahn umgestiegen: »Ich fahre normalerweise mit dem Auto nach Babenhausen, weil mein Semesterticket erst ab dort gültig ist. Aber ich dachte mir, heute probiere ich das einfach mal aus«. (sala)