770.000 Euro Zuschuss für Ehre-Haus in Eschau

Förderbescheid für Mittel aus EU-Programm Leader für "Leuchtturmprojekt" übergeben

Miltenberg 09.09.2022 - 14:41 Uhr 2 Min.

Mit 770.000 Euro aus Leader-Mitteln wird das Leuchtturmprojekt "Eschauer Haus für Begegnung und Regionale Entwicklung" (Ehre) gefördert. Der Förderbescheid-Übergabe wohnten bei (von links): Ludwig Angerer (Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt), Landrat Jens Marco Scherf, Eschaus Bürgermeister Gerhard Rüth, Daniel Pascal Klaehre (Leader-Manager Unterfranken) sowie das LAG-Team mit Lisa Kluin, Jürgen Jung und Philipp Wollbeck.

Ziel stets im Blick

Wegen vielfältiger Schwierigkeiten hätte es in den vergangenen Jahren einige Anlässe gegeben, aus dem Projekt auszusteigen, blickte der Landrat zurück, der auch der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Main4Eck vorsitzt. Er lobte die Gemeinde mit Bürgermeister Gerhard Rüth an der Spitze ausdrücklich dafür, dass sie das nicht getan und unermüdlich darauf hingearbeitet habe, dieses herausragende Vorhaben umzusetzen, meldet die Kreisbehörde weiter. »Ehre« sei ein Vorzeigeprojekt in Sachen Innenortsentwicklung, pflichtete Scherf dem Eschauer Bürgermeister bei.

Rüth erinnerte an die Vorgeschichte des Ehre-Projekts. Demnach hat der Eschauer Gemeinderat im September 2019 beschlossen, das Anwesen Kreuzgasse 4 zum Haus für Begegnung und Regionale Entwicklung umzugestalten, wenn möglich im Rahmen der Erschließung und städtebaulichen Entwicklung des nebenan liegenden Areals Kreuzgasse. Dieses Anwesen gilt laut Rüth »sowohl in städtebaulicher als auch in baugeschichtlicher Hinsicht als wertvolles, zu erhaltendes Baudenkmal.«

Nach ersten Schätzungen hätte das Vorhaben 929.400 Euro kosten sollen, erinnerte Rüth. 2020 sei man schon bei einem Kostenansatz von 1,5 Millionen Euro gewesen. Kein Wunder also, dass das Vorhaben in Eschau kontrovers diskutiert worden sei.

Höchstmögliche Förderung

Bei einem Runden Tisch mit allen relevanten Akteuren seien im November 2021 »sehr gute Gespräche« geführt worden, blickte der Bürgermeister zurück. Man habe damals verdeutlicht, dass eine Realisierung nur möglich sei, wenn die mittlerweile auf 1,8 Millionen Euro geschätzten Kosten möglichst hoch gefördert werden und der Eigenanteil der Gemeinde so gering wie möglich bleibt. Daraufhin sei ein Weg aufgezeichnet worden, wie in Kooperation von Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sowie Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) eine gute Förderquote erreicht werden könnte.

Wohnraum und Denkmalschutz

Daraufhin habe der Eschauer Gemeinderat am 7. Februar 2022 entschieden, das Projekt im Rahmen einer Förderung durch das AELF (Förderprogramm Leader) umzusetzen und die Projektträgerschaft zu übernehmen. Auch sei die Projektplanung des Büros Schuler, Schickling und Rössel gebilligt worden.

Somit setzt das Vorhaben Rüth zufolge mehrere Ziele um: Die Gemeinde handle gemäß der Maxime »Innen- vor Außenentwicklung«, schaffe attraktiven Wohnraum im Ortskern und trage dem Denkmalschutz Rechnung. Zurzeit würden die Ausschreibungen vorbereitet, so Rüth. Baubeginn sei voraussichtlich im Februar 2023, geplanter Abschluss der Maßnahme sei Mitte 2024. Rüth dankte allen Beteiligten und den Fördergeldgebern für ihren Einsatz für das »Leuchtturmprojekt Ehre«.

180.000 Euro Eigenanteil

Wie das Vorhaben finanziert wird, erläuterte Daniel Pascal Klaehre vom AELF in Bad Neustadt, der für die unterfränkischen LAGs zuständig ist. Zu den rund 770.000 Euro Leader-Mitteln, die über die LAG Main4Eck eingeworben wurden, kamen 816.000 Euro vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, 33.000 Euro von der Bayerischen Landesstiftung und 10.000 Euro vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Als Eigenanteil für den Markt Eschau verbleiben rund 180.000 Euro.

Mit »Ehre« sei Eschau auf dem besten Weg, seine überregionale Bedeutung weiter auszubauen, so Klaehre und verwies laut Mitteilung des Miltenberger Landratsamts auf die Burglandschaft im Historischen Rathaus in Eschau und das Schullandheim in Hobbach. Er übergab den Förderbescheid im Beisein von Scherf als Vorsitzendem der LAG Main4Eck und Ludwig Angerer, Leiter AELF Karlstadt, an Bürgermeister Rüth.

bam

Hintergrund: Leader kurz erklärt LEADER ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Die Bezeichnung Leader steht dabei für "Liasons entre actions de développement de l'économie rurale", was übersetzt etwa "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft" bedeutet. bam