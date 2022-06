75-Jähriger schlägt mit Besenstiel auf Jugendlichen ein

Justiz: Freiheitsstrafe auf Bewährung und Geldbuße

Miltenberg 16.06.2022 - 19:11 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit dem Urteil blieb Richterin Manuela Hettmann-Weisgerber unter den geforderten acht Monate Freiheitsstrafe und 3000 Euro Geldbuße von Staatsanwältin Laura Paczesny.

Gefasst hörte der Rentner der Anklageschrift am Dienstagmorgen zu und regte sich mit dem Verlauf der Verhandlung zunehmens auf. Ohne Rechtsbeistand hinterfragte er die Aussagen der Zeugen, steigerte sich so rein, dass einmal die Staatsanwältin mit erhobener Stimme eingriff.

»Schlage keine Kinder«

Anfang September vergangenen Jahres soll der Rentner mit einem Besenstiel in Richtung Kopf des Opfers geschlagen haben, der Junge allerdings den Schlag mit dem Arm abgewehrt und in Folge ein Hämatom und nicht unerhebliche Schmerzen davon getragen haben. Er habe keinen geschlagen, beteuerte der Angeklagte gleich zu Beginn seiner Aussage und betonte später: »Ich schlage keine Kinder. Das ist alles Verleumdung. Ich lebe seit 60 Jahren in Deutschland und habe Keinem etwas getan«.

Schon im Vorfeld habe er viele Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung seitens seiner ehemaligen Mieterin und deren Lebensgefährten bekommen. Besagter Lebensgefährte habe den Sohn seiner Partnerin und dessen Freunde motiviert ihn zu schikanieren, erläuterte der 75-Jährige die Vorgeschichte. Heute gingen die Jugendlichen an seinem Haus vorbei und zeigten ihm den Stinkefinger und würden ihn »Wichser« nennen.

An jenem Abend hätten die Jugendlichen unerlaubter Weise Fußball auf dem Grundstück seines Mietshauses gespielt und der Ball sei über den Zaun in sein angrenzendes eigenes Grundstück gefallen. Der Geschädigte habe dann den Ball geholt. In dem Moment habe er selbst den Strohbesen genommen und sei den Jungs entgegen gegangen, um sie zu verjagen. Mit dem Besenteil nach vorne habe er dann vor sich von oben nach unten geschlagen. Der damals Zwölfjährige habe seine Schuhe in der Hand gehabt und er habe diese mit dem Stroh getroffen, schilderte der Angeklagte den Tatverlauf.

»Arschloch und Bastard« habe ihn der Angreifer genannt, erinnerte sich der Geschädigte. Dass der erboste Grundstückseigentümer mit dem Besen zuschlagen würde, habe er allerdings nicht gedacht, sei zunächst stehen geblieben und nach dem Schlag barfuß mit seinen Schuhen in der Hand auf die Straße vor dem Grundstück gerannt. Die Stelle am Arm, wo der Besenstiel ihn traf habe anfangs gebrannt, dann sei ein Hämatom entstanden, dass drei bis vier Tage bei Druck weh getan habe. »Wir sehen uns vor Gericht« habe der Rentner bei weiteren Begegnungen im Nachhinein immer geschrien.

Von einem »riesengroßen Geschrei« seitens des Angeklagten und der Jugendlichen sowie sehr aggressivem Verhalten der Jungs sprach der geladene Polizeibeamter in seiner Zeugenaussage. Vor Ort sei alles sehr unübersichtlich gewesen und es habe nichts Handfestes für eine Anzeige gegeben. Erst im Nachhinein seien zwei Anzeigen bei der Polizei eingegangen.

Staatsanwältin Paczesny sah schließlich die Anklageschrift in ihrem Plädoyer unter anderem durch die Aussagen der drei jungen Zeugen voll umfänglich bestätigt. »So ein Holzbesenstiel ist ein gefährliches Werkzeug und ein Besen keine verhältnismäßige und geeignete Reaktion für einen Hausfriedensbruch«, erklärte die Staatsanwältin und sah auch keinen Anlass für eine Notwehr oder einen minderschweren Fall. Der Angriff mit dem Besenstiel hätte erhebliche Folgen haben können.

Gefährliches Werkzeug

Richterin Hettmann-Weisgerber betonte: »Der Besen ist ein gefährliches Werkzeug, das vor allem im Kopfbereich geeignet ist, erhebliche Verletzungen zu verursachen.« Zugunsten wirkte sich die Art der Verletzung, der Hausfriedensbruch und die Provokationen im Voraus, durch die der Rentner sich zu der Spontanaktion hinreißen habe lassen, aus. Weiter stellte die Richterin dem Angeklagten, da er nicht einschlägig vorbestraft ist, eine günstige Prognose aus. Mit dem Urteil hielt sich Hettmann-Weisgerber an der Mindeststrafe von sechs Monaten für gefährliche Körperverletzung. Wenn der Angeklagte keinen Widerspruch einlegt, ist das Urteil nach einer Woche rechtskräftig.

JENNIFER LÄSSIG