700 000 Euro für Begegnungshaus in Hausen

Hintergrund

Gefördert wird die Maßnahme in Hausen durch das Bayerische Dorferneuerungsprogramm der Bayerischen Staatsregierung, das 1981 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in Stadt und Land zu realisieren. Ein Ziel, das in der bayerischen Verfassung verankert ist. Derzeit gibt es in Unterfranken aktuell 245 umfassende und einfache Dorferneuerungen in zirka 330 Ortschaften. 69 davon im Landkreis Miltenberg von denen 39 bereits abgeschlossen sind. In Unterfranken wurden seit 1982 durch das Amt für Ländliche Entwicklung etwa 460 Millionen Euro investiert. (Quelle: Amt für Ländliche Entwicklung, Behördenleiter Jürgen Eisentraut und Markus Höfling).