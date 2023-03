70 Tagessätze für Gewaltandrohung gegen Bürgermeister

Gerichtsverhandlung: Ehemaliger Kreistagsabgeordneter aus dem Odenwaldkreis verurteilt wegen Drohungen zu Corona-Zeiten

Michelstadt 07.03.2023 - 18:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Es war in der Hochphase der Corona-Pandemie, als der Verurteilte mit kurzen, aber klaren Sätzen dazu aufgefordert hatte, dem Bürgermeister von Erbach im privaten Umfeld nachzustellen. »Das Haus muss im Prinzip tagtäglich ›belagert‹ sein«, lautete einer der Einträge, die das Gericht als Aufforderung zu Straftaten und Aufruf zur Gewalt wertete. Das Urteil am Amtsgericht Michelstadt (Odenwaldkreis) lautete auf Zahlung einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro.

Hintergrund des Geschehens war die seinerzeit Tage zuvor verhängte Schließung eines Cafés in der Innenstadt von Erbach wegen wiederholter Verstöße gegen Corona-Verordnungen und -auflagen, darunter die Maskenpflicht. Dem behördlichen Eingreifen war eine längere Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber und Behörden vorausgegangen. Wie Bürgermeister Peter Traub im Zeugenstand aussagte, hatte das Gesundheitsamt um ortspolizeiliche Unterstützung gebeten. Umgesetzt wurde die Schließung im Beisein von mehreren Polizeikräften, was Gegner von Corona-Maßnahmen zum Protest auf der Straße und im Internet veranlasste.

Aufgeladene Stimmung

Die Nachricht und die Bilder vom Geschehen verbreiteten sich in Windeseile und erzeugten darüber bundesweite Aufmerksamkeit. »Es war eine sehr aufgeladene Stimmung in der Stadt. In kürzester Zeit waren rund 300 Demonstranten aus der Querdenkerszene und Corona-Gegnern auf der Straße unterwegs«, beschrieb Traub, was sich danach abspielte. Kurzzeitig von einer Schließung betroffen davon war auch ein Bäckerladen desselben Inhabers in einer anderen Straße in der Innenstadt. Auf die Posts in dem Messenger-Dienst wurde der Bürgermeister von einem Bekannten aufmerksam gemacht. Diese bezeichnete er als »brandgefährlich«; der Verlauf ließ sich sicherstellen und diente als Beweis der Strafanzeige, die Traub zwei Tage später stellte.

Die Hauptverhandlung fand in den Räumen des Amtsgerichts Michelstadt statt. Dieser Termin musste bereits zwei Mal verschoben werden. Und auch am Montag wollte es zu Beginn alles andere als rund laufen. Der Rechtsvertreter des Beschuldigten, Dubravko Mandic (Freiburg), äußerte Zweifel an der Unparteilichkeit von Strafrichter Helmut Schmied. Seinen Befangenheitsantrag begründete er damit, dass Schmied seinen Antrag auf Einstellung nicht behandelt und den Geschädigten zur Nebenklage zugelassen habe. Erst nach drei längeren Sitzungsunterbrechungen und der zwischenzeitlichen Einsetzung eines anderen Richters, wurde die Verhandlung fortgesetzt. »Ich bin gegen Gewalt. Es ging mir nur rein darum, laut präsent zu sein«, sagte der Beschuldigte aus. Außerdem sei in der Gruppe nicht bekannt gewesen, wo der Bürgermeister wohne. Seine Einträge im Chatverlauf seien keine fünf Minuten zu sehen gewesen. Er wisse nicht, wer die Löschung vorgenommen hat. Für Traub fühlte sich dies anders an, solche Sätze über ihn lesen zu müssen: »Die Familie fühlt sich dann nicht mehr sicher« und »Der darf keine ruhige Minute mehr haben«.

»Dickes Fell« zählt nicht

Nicht gelten lassen wollten Richter Schmied und Staatsanwalt Thomas Betten, der eine Strafe von 90 Tagessätzen beantragte, auch Aussagen des Verteidigers wie »Als Bürgermeister muss man ein dickes Fell haben«. Mandic berief sich auf die Meinungsfreiheit seines Mandanten und stellte in den Raum, »Beweggründe der Anzeige könnten politischer Natur gewesen sein«. Dessen Versuch, die Vorkommnisse zu verharmlosen, widersprach der Rechtsbeistand des Bürgermeisters, in dem er sich auf eine Umfrage unter Bürgermeistern berief. Demnach wurden fast zwei Drittel schon mindestens einmal bedroht. Traub gab an, dass auch sein Sicherheitsgefühl seit dieser Bedrohung nicht mehr dasselbe sei wie zuvor.

Für den Verurteilten, der sich dem Gericht gegenüber ausgab, er sei »ohne Beschäftigung«, war es die zweite Bekanntschaft mit dem Amtsgericht in einer ähnlichen Angelegenheit. Im September 2020 stellte das Gericht ein Verfahren wegen Beleidigung von Abgeordneten des Odenwälder Kreistags gegen eine Zahlung von 300 Euro an eine gemeinnützige Organisation ein. Auf seiner Facebook-Seite soll er Sozialdemokraten als »rote Ratten« und die Grünen als »Biomüll« bezeichnet haben. Aufgefallen war er auch durch eine Verwendung des Davidsterns, um gegen das Impfen zu protestieren. Dem Kreistag gehörte er einige Jahre an. 2015 zog der Mann über die AfD-Liste in das Kommunalparlament ein; distanzierte sich aber vor der Konstituierung des Kreistags, um als fraktionsloser Abgeordneter sein Mandat wahrzunehmen. Dieses legte er im Juni 2020 nieder.

MANFRED GIEBENHAIN